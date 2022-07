Monty Alexander Trio abre el Festival de Jazz de Salamanca en el Patio Chico

Monty Alexander Trio será el encargado de abrir mañana el V Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en el Patio Chico.

El jamaicano Monty Alexander empezó a ser conocido en los años setenta a escala mundial, actuando en conciertos y festivales en Estados Unidos, Japón y Europa, destacando su histórica intervención en el Festival de Montreux de 1976. Asimismo, ha grabado un centenar de discos como líder.

Monty Alexander ha sido catalogado entre los cinco mejores pianistas del momento en el libro The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time (New York, Hal Leonard, 2005) y su disco Harlem Kingston Express Live! fue nominado a los Grammy de 2011. El estilo pianístico de Monty ha sido emparentado con los de Oscar Peterson, Nat Cole, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, pero en realidad Monty posee una personalidad muy individual, que conjuga todas estas influencias con los ritmos tradicionales jamaicanos y una especial joie de vivre que se refleja en su fuerte energía personal. La agrupación estará formada por: Monty Alexander (piano), Luke Sellick (contrabajo) y Jason Brown (batería).

