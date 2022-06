Pepe Álvarez asegura que el incendio de la Sierra de la Culebra “se podía haber evitado”

J.M.A. / ICAL.- El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, aseguró hoy en Salamanca que el incendió que asoló la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, “se podía haber evitado” y pidió por ello “responsabilidades políticas”. El líder sindical expresó su “solidaridad y apoyo” a las personas damnificadas por las llamas y calificó el acontecimiento de “desgraciado”.

Además, acusó a la Junta de Castilla y León de hacer “caso omiso” a las “opiniones” que, desde el sindicato, han expresado en este sentido “durante los últimos tiempos”. “Yo mismo tuve la ocasión de visitar la zona el pasado año, estuve con los retenes de trabajadores que luchan contra el fuego, tuve la oportunidad de conocer sus demandas y las explicamos”, manifestó Álvarez.

En este sentido, reiteró su intención de reclamar responsabilidades políticas “porque las hay”. “Y no las hay penales porque el Código Penal español necesita una revisión en relación con todo lo que tiene que ver con los delitos medioambientales”, apostilló.

Según el líder de UGT, cuando una comunidad autónoma, “de una manera contumaz y reiterada”, no cumple con la obligaciones que tiene de poner todos los medios para que no se produzcan incendios, “tiene que tener sanciones”. “Y como las sanciones políticas en este país perece que no existen, seguramente la única manera de avanzar en esta materia es aplicando sanciones de carácter penal”, añadió.

De esta manera Pepe Álvarez reiteró que los incendios “se apagan en invierno”. “Lo venimos diciendo año tras año y vemos que da igual. Hasta que no llegan determinadas fechas, a los responsables políticos les da lo mismo lo que ocurra en el monte porque su actitud es la misma. Por si fuera poco, la situación de los trabajadores que apagan los incendios en Castilla y León dice poco a favor de la administración que los tiene contratados, igual que dice poco de la dignificación del trabajo y poco a favor de que tengan unas retribuciones dignas”, resumió.

Para el líder sindical, la solución pasa porque que pudieran extender sus contratos durante todo el año. “De ese modo, habrían podido hacer trabajos de prevención y hubiéramos tenido cortafuegos, hubieran tenido mejor conocimiento del monte y no se hubiera producido la catástrofe natural que se ha producido”, agregó el líder sindical, concluyendo que “ha ocurrido en Zamora, pero es una catástrofe para toda Castilla y León, toda España y toda Europa”.

