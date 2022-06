Vecinos del barrio de los Alcaldes denuncian la ocupación de un bloque de viviendas

Vecinos del barrio de Los Alcaldes en Salamanca denuncian que cerca de una decena de personas han ‘okupado’ desde hace unos meses viviendas de la calle Alcalde Bravo García haciendo de su vida “un infierno y una pesadilla”.

Según los denunciantes, se trata de un edificio que pertenecía al Banco de Santander pero que fue comprado por “un fondo buitre” que no contesta ni hace caso a las llamadas que los vecinos realizan. “No tenemos constancia de que hayan puesto denuncia. Encuentro un muro en todas las partes. Nadie te ayuda, no sabes cómo resolverlo. Y lo único que me dicen es que como no soy propietario, solo soy vecino, no puedes denunciar. Tienes que malvivir”, asegura.

Han intentando contactar con el propietario, pero “es una odisea” porque “llamas a un call center y toman nota y lo derivan al propietario pero nunca te dan una respuesta”. En varias ocasiones se han puesto en contacto con la Policía local pero la respuesta es siempre la misma: “no pueden hacer nada”, denuncia otra vecina.

“La convivencia es una tortura porque todos los días hay golpes, ruidos y cosas rotas”, denuncian. Hay que recordar que hace unos años este barrio ya vivió un episodio de ocupación. En esa ocasión, el Ayuntamiento de Salamanca y la Subdelegación del Gobierno trabajaron de la mano. Se procedió a vallar el perímetro de la edificación en la que se asentaron las personas que ocuparon ilegalmente las viviendas. “En esa ocasión la movilización de los vecinos del barrio fue esencial, ahora pedimos ayuda de nuevo”, reclaman.

Estos vecinos se muestran “abandonados” por el Ayuntamiento de Salamanca. “Hablas con ellos y te dicen que no pueden hacer nada. Hablas con el resto de los partidos políticos y no te arreglan nada”. “Estoy sola y muerta de miedo”, denuncia la vecina. Además manda un mensaje para el Gobierno de España. “ No está haciendo nada, somos víctimas inocentes de un delito masivo de ocupación. Somos invisibles. Ya no puedes más. Necesitamos soluciones efectivas e inmediatas. Para mañana ya es tarde”.

"Ahora ha llegado la inquiocupación"

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con Pilar Martínez, portavoz de la plataforma de Afectados por la Ocupación, quien detalle que existen dos tipos de ocupación, la de los bloques pertenecientes a entidades bancarias, “lo clásico” y la de inquilinos que están dejando de pagar el alquiler, los conocidos como inquiocupación, “que desgraciadamente se ha puesto ahora de moda”.

Desde la Plataforma se alerta que cada vez hay más falsos vulnerables que ante el juzgado aseguran que están en una situación de vulnerabilidad y se paraliza el alzamiento, pero realmente no están en esa situación. Asegura que la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez perjudica más a los propietarios. “Mientras que no cambien las leyes, los okupas seguirán usurpando viviendas. Nos está haciendo un daño enorme y el Gobierno encima los favorece", concluye.

Sigue los temas que te interesan