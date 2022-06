El saludo viral de un dependiente de Zara en Salamanca a la reina Sofía

Salamanca ha vivido una semana muy 'real'. Las reinas Sofía y Silvia de Suecia han visitado la ciudad del Tormes para la inauguración de la cumbre internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, Global Summit Neuro 2020/2022. Además, las reinas se dejaron ver por el casco histórico para acudir a un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca, despertando gran revuelo entre todos aquellos que pasaban por allí.

Pero sin duda, la reacción más comentada y que se ha vuelto viral en redes sociales ha sido la del dependiente de Zara que saludaba efusivamente a las reinas desde el interior de la tienda con una mano, mientras que con la otra cargaba un montón de ropa en una mano. El joven, pegado al escaparate del establecimiento junto a otra compañera, trata de llamar la atención de la emérita sin éxito incluso tocando el cristal con el puño.

Tras la publicación del vídeo en Twitter de @CastellMas, bajo el título 'Pray x el dependent del Zara', los twitteros se lanzaron a bromear sobre este gesto que pasó inadvertido para muchos. “Yo reaccionando en instagram al chico q me gusta y q ni me sigue de vuelta” o "No me saluda con esa alegría ni mi madre", bromeaban algunos.

Otros, en cambio, han aprovechado jocosamente para atrer turistas a Salamanca: "Va a sonar ridículo, pero si venís a Salamanca no dejéis de entrar en este Zara. Está dentro de los restos del Convento de San Antonio el Real. Es una iglesia franciscana del siglo XVIII que no llegó a terminarse, pero con un belleza encantadora”.

Pray x el dependent del Zara pic.twitter.com/idOEnEKDna — Ampa 🌻 (@CastellMas) June 21, 2022

