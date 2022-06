El PSOE pide un calendario de inversiones de instalaciones deportivas en la ciudad de Salamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reclama un calendario de inversiones en instalaciones deportivas con el objetivo de paliar el déficit existente de estos espacios en la ciudad, una iniciativa que trasladará en forma de moción al pleno de este viernes, 3 de junio, como han explicado en rueda de prensa su portavoz José Luis Mateos y el concejal Marcelino García.

Los socialistas apuestan por “una red de espacios deportivos municipales por toda la ciudad que sean de calidad y estén al alcance de todos”, una carencia a día de hoy que achacan a la falta de planificación durante años en esta materia por parte de los gobiernos municipales del PP. A ello, añaden la “imposibilidad de disfrutar plenamente de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela porque su gestión está en manos de una empresa privada, lo que condiciona de manera sustancial el acceso a estas instalaciones”.

Sin embargo, “esta necesidad de instalaciones deportivas contrasta con la escasa ejecución presupuestaria de los últimos años: de 2018 a 2021 se presupuestaron casi 17 millones de euros y sólo se ejecutaron 4,3 millones, es decir, uno de cada cuatro euros”. Más concretamente, como ha detallado Marcelino García, “el año pasado el Gobierno municipal presupuestó cerca de 6 millones de euros y no llegó a ejecutar ni un millón, solamente un 15 %”, cifras que dan cuenta de la incapacidad del equipo de García Carbayo para gestionar sus propias previsiones.

En este sentido, en palabras del portavoz socialista, el PSOE denuncia “el abandono y la falta de interés del PP por el deporte en la ciudad de Salamanca, la falta de liderazgo del alcalde para abordar los problemas que surgen por el déficit de instalaciones deportivas y el aislamiento del equipo de Gobierno municipal respecto a las necesidades de los clubes deportivos, una cuestión que hemos visto recientemente pero que no es casualidad, sino que es la consecuencia de lo que viene ocurriendo los últimos 25 años por una gestión absolutamente ineficaz y alejada de la realidad”.

Para hacer frente a esta situación, el Grupo Socialista pide que el Ayuntamiento elabore “de una vez por todas” un Plan Director de Instalaciones Deportivas, documento cuya redacción contrató el Gobierno municipal mediante resolución de alcaldía en febrero de 2021 y sobre el que nada se sabe un año y cuatro meses después, a pesar de ser obligatorio según la Ley del Deporte de Castilla y León para las entidades locales de más de 20.000 habitantes.

El PSOE considera que este Plan es fundamental para reflejar las necesidades y las demandas existentes en el ámbito deportivo, así como para programar inversiones presentes y futuras. “Ante la evidente dejadez, desidia y falta de respeto por el deporte en la ciudad de Salamanca, exigimos al PP que lo publique ya y, en función del estudio técnico realizado, se diseñe un calendario y una planificación adecuada y coherente de inversiones”. De lo contrario, “provocarán más problemas y enfrentamientos entre clubes, algo que se puede evitar si se toman en serio el deporte”.

Instalaciones deportivas con retraso, sin ejecutar o privatizadas

José Luis Mateos también ha querido destacar el caso de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, en la que “se han producido inversiones millonarias que no han revertido en la sociedad salmantina, es decir, está renovada pero está privatizada”. De hecho, “hay hasta tres campos de fútbol 11 que no pueden ser utilizados como el resto de campos porque hay alguien prefirió que esa instalación tenía que ser a título lucrativo y no a título deportivo y en beneficio de la ciudad”.

En esta línea, el Grupo Socialista ha planteado en numerosas ocasiones, tanto en comisiones informativas como en sesiones plenarias, que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de remunicipalizar parcialmente la Ciudad Deportiva de La Aldehuela para que espacios como los campos de fútbol “estén en las mismas condiciones de acceso público que los demás, lo que aliviaría en buena medida la demanda existente en este deporte, pero también en otros”.

El PSOE también ha vuelto a insistir en los retrasos existentes en obras de instalaciones deportivas en ejecución que deberían haber finalizado hace tiempo. Entre ellas, destaca la Ciudad Deportiva Lazarillo, “un proyecto de más de 2 millones de euros que está vinculado al Tormes+ y que lleva años sin arrancar” y el campo de fútbol Reina Sofía, “cuya ejecución se ha seguido retrasando de manera importante”.

Además, existen proyectos que no se han llegado a aprobar pero sí tenían asignación presupuestaria, “como la reforma de la piscina de La Alamedilla, presupuestada y que cuenta con un proyecto externo elaborado en septiembre de 2018 por el que el Ayuntamiento pagó 1,5 millones de euros pero que no se llegó a realizar y, ahora, se inventan que se está retrasando porque la han incluido en una convocatoria de fondos europeos”.

Por todo lo anterior, “es evidente que Salamanca necesita más y mejores instalaciones deportivas”, un déficit provocado por el Gobierno municipal del PP, “que ha anunciado inversiones pero no las ha querido hacer realidad, prueba de ello es que el año pasado dejó en un cajón cinco millones de euros sin ejecutar”, algo que, a juicio de los socialistas, quizá también se deba a que “está esperando a los meses previos a las elecciones municipales, una jugada sobre la que la ciudadanía salmantina ya está bastante harta”.

