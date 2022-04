Los espacios expositivos y turísticos de Santa Marta, sede del Festival de Microteatro

El próximo viernes 22 de abril arranca en Santa Marta MIC, el I Festival de Microteatro dirigido por el artista Jes Martin's que nace con un doble objetivo, generar una programación estable que sea capaz de crear una escuela de espectadores, y dar visibilidad a los diferentes espacios expositivos y turísticos del municipio. MIC incluye en su programación inicial un total de nueve obras de pequeño formato que se representarán todos los viernes en otros tantos escenarios, tanto interiores como exteriores, a lo largo de los meses de abril, mayo y junio.

“Es una forma de dar a conocer los diferentes espacios de ocio con los que cuenta Santa Marta y además seguir haciendo una apuesta por la cultura, que es uno de los empeños que siempre ha tenido este equipo de Gobierno. Son pequeñas representaciones de apenas 15 minutos que se llevarán a cabo en todos los puntos turísticos que hay en nuestro municipio”, señaló Silvia González, concejala de Fiestas.

Cada obra se adaptará al espacio en el que se representa, tanto en la temática como en el atrezo y los límites de aforo sólo se aplicarán en los espacios interiores, que tendrán cabida para un máximo de 20 espectadores. En cuanto a los horarios, las actuaciones en exteriores serán a las 20:00 y a las 21:00 horas, mientras que en interior serán a las 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas.

El acceso a las representaciones de MIC tendrá un valor simbólico de un euro que se donará de forma íntegra al proyecto de estimulación cognitiva del Club de Tenis de Santa Marta y la Asociación Síndrome de Down Salamanca. Las entradas se podrán recoger de forma anticipada y a partir de mañana en el Edificio Sociocultural de lunes a viernes en horario de 9:30 a 12:30 horas y los lunes y los martes también de 17:00 a 19:00 horas.

Arranca el 22 de abril

El I Festival de Microteatro de Santa Marta arranca el viernes 22 de abril en la Sala Tragaluz que se encuentra en el Edificio Sociocultural con la obra ‘Picasso’, una de las representaciones más artísticas de la programación en la que los espectadores serán cómplices de uno de los mayores robos de obras de arte de la historia. El día 29 de abril el escenario será la Sala Miguel Delibes –dentro del Centro de Interpretación de la Isla del Soto- que acogerá ‘Turista’, una representación en la que Guille Barru se mete en el papel de un turista para hacer pasar a todo aquel que le acompañe en su aventura, por uno de los momentos más mágicos y divertidos de su viaje.

El 6 de mayo, el Museo de la Moto Histórica será el lugar elegido para representar ‘Línea 3’, un espectáculo en el que el público deberá subirse figuradamente a un autobús para conocer las esperpénticas historietas que se viven en su interior de la mano de un simpático conductor. La programación continúa el 13 de mayo con un espectáculo de magia chispeante, cercana y muy apropiada para niños, ‘Magic Cóctail’ que se representará en el Edificio SocioCultural. El 20 de mayo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Marta continúa el Festival con ‘Cervan3’, una visión en clave de humor del genial escritor responsable de unas de las mejores obras de todos los tiempos. El 27 de mayo, y si el tiempo lo permite, el espacio de la Plaza de la Iglesia será el escenario de ‘Enamorados’ que, en caso de climatología adversa se trasladará al Auditorio Enrique de Sena. Esta obra está protagonizada por tres enamorados que, a través del teatro gestual de los Tricicle, con esa capacidad de transformar los actos cotidianos en carcajadas y de analizar el comportamiento humano llevándolo hasta su más absoluta comicidad.

El mes de junio se estrena el día 3 en el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes con ‘Control’, un control de tráfico que genera una situación realmente absurda, y el día 10 la Isla del Soto, a la altura de la Ruta de los Lápices, acoge ‘Apertura’, que si el tiempo no lo permite se representará en el Centro de Interpretación. Se trata de un espectáculo de magia minimalista donde el concepto de menos es más adquiere gran relevancia, un ejemplo de poesía mágica cargada de humor a cargo de Juan Colás, participante de Got Talent. La programación se cierra el día 17 de junio también en la Isla del Soto a la altura de las obras de Arte Emboscado con la obra ‘El parquecito’, una obra en la que los principales protagonistas son los abuelos y que también se trasladará al Centro de Interpretación si el clima no es favorable.

“Con esta iniciativa cultural también queremos dar a conocer y promocionar todos los espacios expositivos, turísticos y culturales con los que cuenta Santa Marta que no son pocos. Promocionar el turismo a través de este tipo de proyectos es una manera más de atraer a la gente a muestro municipio”, señaló Juan Carlos Buenos, concejal de Turismo de Santa Marta.

