Asaja Salamanca distingue a Donaciano Dujo con la insignia de oro por su "dedicación y trabajo”

J.M.A. / ICAL.- Asaja Salamanca distinguió hoy con la insignia de oro a Donaciano Dujo, presidente autonómico de la organización agraria por su “predisposición y trabajo” en el cargo, en palabras del responsable provincial, Juan Luis Delgado. La sección salmantina del sindicato aprovechó hoy la celebración de su XXXI asamblea general para imponer la distinción a Dujo, quien reconoció “el orgullo” que le produce recibir este reconocimiento y afirmó que pone en valor “el esfuerzo y la unidad” de una “gran familia”, como se refirió a la propia asociación.

De hecho, el presidente regional hizo referencia a los casi 20.000 socios con los que cuenta la organización en la Comunidad y los 145 trabajadores que realizan en su seno su desempeño profesional. “Recojo esta insignia en nombre de todos ellos”, reiteró, poniendo de relieve que “no es fácil” ser presidente de Asaja Castilla y León “en estos momentos”.

“Cuantos más problemas tiene el sector, más problemas para nosotros. Pero todos tenemos conocimiento de lo que hacemos porque aquí somos agricultores y ganaderos y tenemos como objetivo mejorar nuestras condiciones”, matizó. Una meta que persiguen, según aseguró Donaciano Dujo, “con profesionalidad” y con la idea de producir alimentos “en cantidad y calidad” para alimentar así a la sociedad y que se sienta “orgullosa” de ellos.

Pedro Barato: "Las palmaditas en la espalda no me gustan"

Dujo contó con el apoyo del presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien reconoció la importancia de su persona como “mano derecha o izquierda”, en cualquier caso, “alguien que ha estado al lado cuando ha habido que tomar decisiones”.

“Donaciano no es una persona que te halaga los oídos y dice ‘sí, bwana’ a todo. Es sensato y lo que no le gusta también te lo dice. Y a mí las palmaditas en la espalda a mí no me gustan”, señaló Barato, quien se mostró partidario de los homenajes “en vida mientras sea posible”.

El director general de la PAC en la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Merino, también se sumó a las felicitaciones a Donaciano Dujo, con quien reconoció tener “muchas discusiones a menudo”. Asaja es una referencia y no solo por las personas que lo dirigen, sino por su personal técnico. Es muy importante la labor que hacen en tiempos de cambio, tiempos convulsos como estos”, concluyó.

