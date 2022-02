La Universidad de Salamanca duplica la financiación europea de investigación e innovación

La Universidad de Salamanca ha duplicado los fondos obtenidos a través del programa marco europeo de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020), con un total de 15.017.750 euros conseguidos a través de los 37 proyectos que recibieron financiación.

Con un presupuesto total de a 76.880 millones de euros, Horizonte 2020 se ha desarrollado a lo largo del periodo 2014-2020 con tres grandes objetivos: Abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. Y lo ha hecho mediante convocatorias competitivas en las que entidades públicas y privadas obtuvieron recursos para llevar a cabo sus investigaciones a través de consorcios, que agrupaban universidades, centros de investigación, fundaciones, empresas y otras organizaciones.

Con el cierre definitivo del programa, el año pasado, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha hecho públicos los datos de participación de entidades españolas, segmentando la información por comunidades autónomas.

En Castilla y León, la Universidad de Salamanca es la primera institución académica en número de proyectos financiados, con 37, y líder absoluta en cuando a proyectos coordinados (14), con un total de 15.017.750 euros obtenidos, una cifra que supone más del doble de los 6.990.303 euros logrados en el anterior programa (Denominado VII Programa Marco, desarrollado entre 2007 y 2013). Entre las universidades de la comunidad, la de Salamanca es la que más proyectos ha conseguido, liderado, y la que más fondos ha ingresado.

De entre los 37 proyectos de la USAL financiados, destacan por presupuesto tres de ellos: University of Salamanca Programme to Foster Research Excellence, denominado USAL4EXCELLENCE, que ha supuesto unos ingresos de casi 3’7 millones de euros. Structured attosecond pulses for ultrafast nanoscience (ATTOSTRUCTURA), con 1’4 millones, y cuyo investigador principal es Carlos Hernández-García, del Departamento de Física Aplicada, y The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula (c. 900-1200), dirigido por Aiona Castro Correa, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, con casi un millón de euros. En los dos últimos casos, la financiación de los proyectos se ha gestionado a través del European Research Council.

“Estos resultados reconocen la importancia en la atracción y retención de talento para conseguir los objetivos que la Universidad de Salamanca se marca en materia de investigación”, señala José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y Transferencia y responsable del proyecto USAL4EXCELLENCE, quien pone el acento en los programas nacionales e internacionales que permiten contratar investigadores excelentes que, a su vez, dan acceso a nuevos programas de financiación. Para el vicerrector “la internacionalización es clave en este proceso, que debe impulsarse en paralelo a la colaboración público privada para involucrar a las empresas”.

USAL4EXCELLENCE

Precisamente USAL4EXCELLENCE, que se presentó en marzo del año pasado, agota hoy el primer plazo para la presentación de candidaturas de cara a 20 de contrataciones de investigadores de excelencia, a los que se unirán otros tantos en otoño.

Programado para el periodo 2021-2025, USAL4EXCELLENCE se enmarca en el programa COFUND de las acciones Marie Sklodowska-Curie (H2020), cuenta con un presupuesto global de 7,4 Millones de euros y la cofinanciación de la Comisión Europea, de la Junta de Castilla y León, y de la propia Universidad de Salamanca. Su objetivo principal es la atracción de talento a nuestra región con la incorporación de 40 investigadores postdoctorales internacionales a los departamentos e institutos de la USAL durante 30 meses. Estos investigadores desarrollarán proyectos de investigación en cualquier área temática, valorándose únicamente la excelencia del proyecto y del candidato por un comité de expertos internacionales. Además, se pretende que estos proyectos tengan un impacto directo en la actividad de la región. Para ello, empresas e investigadores colaborarán en el diseño inicial de los proyectos y también en la ejecución del proyecto, con el desarrollo de estancias de investigación en las propias empresas.