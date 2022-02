Fuentes (Cs): "No daremos el gobierno a quien se ha escondido, no ha dado la cara y miente"

Luis Fuentes (Salamanca, 1960) es el actual presidente de las Cortes de Castilla y León, gracias al acuerdo de gobierno entre PP y Cs, y ahora roto por parte de Fernández Mañueco, que ha motivado el adelanto electoral. Fuentes es el cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia de Salamanca. En este último día de campaña hace balance y "confía en el futuro".

Pregunta: ¿Por qué votar a Ciudadanos en Salamanca y no a otras opciones?

Respuesta: Porque nosotros hemos demostrado durante dos años y medio, no sólo en Salamanca, si no también en Castilla y León, que gestionamos muy bien las consejerías en las que estábamos nosotros. Eso lo ha visto todo el mundo. Somos gente que tenemos capacidad de gestión, porque venimos de la sociedad civil, por lo que somos los más parecidos a la gente. Creo que los ciudadanos nos están valorando bien, además las encuestas lo estaban diciendo, que las mejor valoradas en la gestión del gobierno de la Junta, eran las consejerías que estaban bajo la tutela de Ciudadanos, Sanidad, Empleo, Turismo, Cultura, Patrimonio y Transparencia.

Por qué Castilla y León en el último semestre ha conseguido traer más gente de la que se ha marchado después de 20 años. Porque la gente empieza a confiar, porque cuando hay un contrato es transparente. Ese contrato está en las páginas de transparencia y todo el mundo sabe las condiciones para ser contratado. No está en el oscurantismo de los últimos 30 años, que no se sabía cómo se hacían los contratos. Si es que hemos dejado solos 20 días al Partido Popular y han vuelto otra vez a los últimos 30 años de oscurantismo. Si los estamos viendo, que se han dedicado a hacer los contratos a dedo, a contratar a empresas afines, a exdirigentes del Partido Popular, que se reúnen con grandes empresas para hacer los pliegos. Por eso tienen que votar a Ciudadanos en Castilla y León. Somos una opción moderada, útil, transparente, pero sobre todo somos la opción de la verdad. Durante los dos años y medio más duros en el último siglo, hemos estado mirándole a la cara a los ciudadanos, les hemos dicho la verdad, por dura que esta fuera. Nosotros no les hemos mentido, los hemos tratado como personas adultas y eso la gente lo está valorando ahora mismo. ¿Por qué estamos subiendo en las encuentras? Porque hemos sido capaces de transmitir que nosotros éramos los responsables de esas consejerías. Y Ciudadanos es responsable de esa gestión del Gobierno de Castilla y León.

P: Podría ocurrir que las elecciones resultaran un cambio de Cs por Vox en el Gobierno de la Junta.



R: Eso se lo tendrán que preguntar al señor Mañueco. Lo que puede ocurrir a partir del próximo 13 de febrero, por mucho que diga Fernández Mañueco, sólo tiene esa opción de gobernar, y eso es lo que tienen que decidir los ciudadanos el 13 de febrero. Si nos dan la suficiente fuerza como para poder volver a gobernar, a hacer ese buen gobierno que se estaba realizando, ese gobierno que se ha parado. Un gobierno con el mayor consenso, con el PP o con el PSOE, con aquellos que nos dejen poner más de nuestro programa en la acción de gobierno. Nosotros no vamos a pactar, ni a prestar los votos, vamos a gobernar porque hemos demostrado que sabemos gobernar, no solo la Junta de Castilla y León, aquí mismo en Salamanca lo estamos viendo. El cambio radical de cómo se estaba gestionando el Ayuntamiento con esas mayorías casi absolutas, a cómo se está gestionando ahora mismo para los a los ciudadanos, a los empresarios, a los hosteleros, a los comerciantes. Como también en Palencia, en Burgos. Estamos gobernando muy bien.

"Es inaceptable en alguien que quiere dirigir un gobierno pueda mentirle a los ciudadanos, no solo a nosotros que teníamos un pacto de Gobierno, por muy duras que fueran las circunstancias en estos últimos años".

P: ¿Se siente traicionado?

R: Nos sentimos traicionados por alguien que ha roto su palabra, que la ha incumplido. No solo con nosotros, que teníamos un acuerdo con 100 puntos, que era un acuerdo de gobierno para cuatro años, y ha incumplido su palabra y encima lo ha hecho mintiendo a los ciudadanos de Castilla y León. Y eso es inaceptable en alguien que quiere dirigir un gobierno. No puedes mentirle a los ciudadanos por muy duras que fueran las circunstancias en estos últimos años, porque les hemos mirado a la cara y le hemos dicho la verdad. Él se ha escondido, él se ha ido para no dar la cara durante estos dos años. Cómo vamos a darle otra vez el gobierno a alguien que se ha escondido, que no ha dado la cara y que encima ha mentido.

P: ¿Mereció la pena este adelanto electoral?

R: Era absolutamente innecesario. De hecho, todos los indicadores, tanto económicos como sanitarios, decían que estábamos por la buena senda. En estos últimos seis meses hemos conseguido 40.000 empleos más de los que se perdieron en pandemia. Y gracias a la gran gestión de nuestra Consejería de Sanidad hemos conseguido tener la mejor tasa de vacunación de toda España. Tenemos más del 98 por ciento de los mayores de 65 años ya vacunados con toda pauta. Teníamos unos magníficos resultados en el turismo de interior, donde habíamos sido líderes. Es decir, estábamos haciéndolo muy bien. Estaban volviendo las empresas a Castilla y León, por esa seguridad jurídica que te da la transparencia, que es fundamental para que la gente confíe en ti. Estas elecciones no van a ir de programa porque al final todos podemos plantear esos programas, de lo que van es en quién confías para gobernar. Si eres capaz de transmitir esa confianza, de que los ciudadanos confíen en que lo que tú estás haciendo, ese contrato que tú tienes con ellos, que le has planteado, lo vas a cumplir. Y creo que nosotros, con creces hemos cumplido el contrato que hicimos con los ciudadanos en 2019.

Luis Fuentes, en plena campaña por las calles de Salamanca

P: ¿Cómo marcha la campaña a poco de su cierre?

R: Muy bien. Todas las encuestas nos están dando tendencias, que es lo importante en la lectura de las encuestas, las tendencias nos dan al alza de manera considerable. Todos sabemos cómo empezamos este periplo desde el día 20 de diciembre, porque todas las encuestas nos daban cero, y ahora mismo todas las encuestas nos dan grupo parlamentario, tres, cinco o siete procuradores. No sabemos exactamente los que habrá, pero todas ellas nos están dando al alza. Y no sólo eso, nos están diciendo que vamos subiendo, mientras que otros van bajando.

P: ¿Es Francisco Igea el mejor candidato posible de Cs?

R: Es el mejor candidato en este momento, no le quepa la menor duda a nadie. Quedó demostrado fehacientemente en los dos debates, donde fue el único que se puso en modo presidente. Es decir, ese es el modo en el que la gente puede confiar en él. Ustedes creen que los que vieron los debates pueden confiar en el señor Mañueco o en el señor Tudanca. Es decir, uno hablando de Ayuso y Casado y el otro hablando de Sánchez, de 35 años. Realmente lo que tenemos es que pensar en el futuro, tener propuestas, no hablar ni de pasado ni de otros que no están en nuestra Comunidad y a los cuales le importa bien poco nuestra tierra.

P: Han sacado a Verónica Casado como imagen o icono en la campaña electoral.

R. Porque fue una señora común que dio la cara durante la pandemia. De hecho, no la hemos sacado, siempre ha estado con nosotros. Cierra la lista de Ciudadanos por Valladolid y, evidentemente, nosotros le propusimos que participara en la campaña. Claro que queremos tener a la mejor médica de familia del mundo en nuestra campaña. Claro que queremos a la mejor consejera, la mejor valorada de todas las comunidades autónomas, la que sacaba más de un punto y medio a Mañueco en valoración, quizás también esas envidias por tener una buena valoración pueden influir en esos adelantos electorales. Cómo no vamos a tener a Verónica Casado en nuestra campaña explicando cuál ha sido nuestra labor de gobierno, igual que tenemos a Carlota explicando la labor que han hecho desde la Consejería de Empleo e Industria. Igual que tenemos a Paco Igea hablando de nuestras propuestas en transparencia, en ordenación del territorio, en atracción de nuevas personas y de la despoblación.

"Tenemos a la consejera mejor valorada de todas las comunidades autónomas, con más de un punto y medio sobre Mañueco en valoración, quizás también esas envidias pueden influir en esos adelantos electorales".

P: ¿Qué pide a los salmantinos cuando vayan a votar el domingo?

R: Que piensen quién es el que ha estado al lado suyo en los momentos más duros de la pandemia. Que recapacite, que mire hacia atrás y durante estos dos años, quién estaba a su lado, quién estaba dándoles apoyo, quiénes estaban ayudándoles en la protección de la salud, y quiénes estaban haciendo todo lo posible para que no se perdieran empleos. Y cuando se estaban cerrando empresas, cuando se estaban cerrando negocios, quién estaba ahí para apoyar, la Consejería de Empleo. Quién estaba apoyando a nuestros profesionales, a nuestros autónomos. Quién estaba apoyando a todos los colectivos de Castilla y León. Eso es lo que tenemos que pensar. Quiénes estaban a su lado y quiénes estaban escondidos.

P: Finalmente, ¿qué espera del domingo por la noche?

R: Espero tener una gran fiesta el domingo por la noche. Que no tengamos que lamentarnos el día 14 de no haber ido a votar. Lo más importante es que la gente vaya a votar pensando en el futuro de Castilla y León, en el futuro de sus hijos, y pensando en que estas elecciones no son para castigar o para tener una venganza. Lo que elijamos el próximo día 13 será para cuatro años de Castilla y León. Y si queremos progreso, si queremos futuro, si queremos pensar en que nuestros hijos se puedan quedar aquí, o volver a los años más oscuros del siglo XX.

Sigue los temas que te interesan