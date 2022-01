Igea: "Ciudadanos no le va a poner la otra mejilla al candidato del PP en Castilla y León"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, presenta en Salamanca, feudo de su antiguo socio de coalición y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la candidatura de la formación naranja por la circunscripción de Salamanca. Esta candidatura, encabezada por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, contó con la presencia de la 'sorprendida' exconsejera de Sanidad Verónica Casado.

Igea, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes de hablar para los suyos, que llegaron de toda la provincia, explicó que "aquí se presenta un partido que intenta defender los intereses de toda la Comunidad, no vamos a dejar que le den en la otra mejilla", al ser preguntado si le pondría Mañueco la otra mejilla en el futuro. En el aspecto personal, explicó que es "un católico convencido, pero lleno de dudas, he de decir que yo siempre he dicho que somos la gente del Sábado Santo. Este no es un partido confesional, todo lo contrario, se presenta a defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad".

Así, abundó Francisco Igea en que "yo no voy a dejar que se ponga la otra mejilla de los ciudadanos de esta Comunidad. No vamos a dejar que se trate a los ciudadanos con deshonestidad, con mentira, porque no es nuestra mejilla, es la de los ciudadanos. Ese golpe se les ha dado a los ciudadanos cuando se ha puesto en riesgo su prosperidad, a suspender la aprobación de los presupuestos, sus empleos, sus puestos de trabajo, su salud. Eso, además, hecho desde la deshonestidad absoluta en esa mejilla, no se la vamos a poner al candidato del PP".

El candidato de Ciudadanos, que fue también portavoz del Gobierno regional antes de su cese por Mañueco, quiso "agradecer a los medios de comunicación el trabajo realizado durante estos dos años y medio. Unos medios que han podido transmitir a los ciudadanos la realidad de las cosas, una necesidad de la política que tenemos que agradecer, y realizaremos en esta campaña lo que hemos hecho en la Junta".

Unas Cortes y una legislatura "muy polarizadas"

Igea presentó la lista de Cs por la circunscripción de Salamanca encabezada por Luis Fuentes, que ha sido el presidente de las Cortes de Castilla y León, y David Castaño, portavoz del Grupo Ciudadanos, lo que supone "un orgullo y un honor venir a presentar esta lista liderada por dos personas que han trabajado por este proyecto de transparencia de manera ejemplar. Porque no ha sido una tarea fácil la de presidir unas Cortes muy polarizadas".

También agradeció a David Castaño su trabajo como portavoz porque "ha sido el símbolo de lo que es este partido, ha defendido nuestras posiciones con claridad y profesionalidad de manera imbatible. Además, lo ha sabido transmtir a la población con una honestidad difícil de igualar"

Finalmente, habló del proyecto de Ciudadanos para Castilla y León, en el que explicó que van a intentar que este proyecto "continúe,,' porque es bueno para la Comunidad. Ya que hemos conseguido que esta región progrese, tenga recuperación económica, una Sanidad que ha sabido responder a la mayor crisis de la historia de manera ejemplar, que representa Verónica Casado. Y todo eso no puede desaparecer de la noche a la mañana. Queremos conseguir una Comunidad más eficaz, más transparente y más liberal. El espacio que representa Cs es más necesario que nunca, tanto en nuestro país como en Castilla y León".

"Queremos tener voz propia con nuestro propio parlamentario"

También habló ante los medios el candidato por Salamanca y presidente de las Cortes, Luis Fuentes, quien abundó en la idea de que "queremos tener voz propia en el Parlamento regional, para ello vamos a luchar por tener un Grupo Parlamentario propio".

Esta lista de Salamanca, explicó Fuentes, "va a defender todas las propuestas que en esta legislatura inconclusa o interruptus o como queramos llamarlos, no hemos sido capaces de poder llevar a la práctica. Lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos de Salamanca es que no pueden ser tomados como esos peones prescindibles, como palancas o como esos trampolines del candidato del Partido Popular para sus estrategias, para hacer que otra persona que no tiene nada que ver con nuestra Comunidad tenga esa proyección".

"Tenemos que decirle que Salamanca por sí misma tiene las capacidades para poder ser un motor económico de nuestra Comunidad. Tenemos nuestra universidad, tenemos nuestras empresas, nuestros autónomos, tenemos nuestros patrimonios culturales, nuestros patrimonios naturales, tenemos de todo para poder ser una auténtica potencia". Además "tenemos las gentes de Salamanca que son gentes trabajadoras, gentes comprometidas, buenas, gentes que tenemos palabra o por lo menos casi todos, y gente que además se dedica a trabajar y muy duro".

Por lo tanto, aseguró Fuentes, "lo que tenemos es que trasladar lo bien que hemos estado gestionando en el Gobierno regional, lo bien que estamos gestionando en muchos de los municipios de nuestra provincia tenemos varios alcaldes, tenemos tenientes de alcalde en nuestra candidatura, tenemos concejales y tenemos que trasladarle a la ciudadanía lo bien que sabemos gestionar, porque venimos de la sociedad civil y sabemos gestionar la vida real".

Luis Fuentes explicó que "nos quedan dos semanas y un poquito para trasladarle a esa ciudadanía que existe otra forma de gobernar, que la hemos llevado a la práctica, que no nos han dejado terminar y que queremos que esto continúe en Castilla y León. Vamos a intentar tener ese grupo parlamentario que nos dé voz en el propio Parlamento. Y por supuesto, que queremos tener representación, que Salamanca vuelva a tener voz".

Candidatura de Cs Salamanca

