Igea: "No salimos a pactar con nadie, salimos a gobernar"

“Sólo hay un partido de progreso en esta comunidad, y es Ciudadanos”. Así lo ha indicado hoy el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha aseverado que la formación liberal “ha transformado” la comunidad “como nunca se ha visto”. “Lo dicen los medios, la gente, hay política por primera vez, hay cambio y esperanza”, ha aseverado.

El candidato, en un acto en Valladolid en el que han participado los eurodiputados Luis Garicano, Soraya Rodríguez, Jordi Cañas, Susana Solís y Adrián Vázquez, ha señalado que las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero “van a definir el futuro” de Castilla y León.

“No salimos a pactar con nadie, salimos a gobernar como lo hemos hecho hasta ahora”, ha manifestado el candidato de Cs, es decir, “con honestidad, sin mentir, siendo transparentes y comunicando la realidad de la acción de Gobierno y sus resultados”.

Al respecto, Igea ha hecho hincapié en que, “en esencia, la honestidad y la transparencia es lo mismo”, algo que “hacen que los ciudadanos sean libres”. Y es que, en su opinión, “los ciudadanos no pueden decidir si no conocen los resultados de la acción de Gobierno”.

“Por eso nos diferenciamos de los demás, de quienes no creen en la transparencia”, ha expuesto el candidato, que ha defendido la “parte esencial de la política” que es “decir a los ciudadanos qué ocurre en realidad, contestar a todos los medios de comunicación, sin distinción”.

Y todo esto, ha añadido Igea, “tiene mucho que ver”. “Donde se hace esta política, donde se hace política liberal de verdad, donde hay controladores independientes, oficinas de evaluación de políticas públicas, oficinas de lucha contra el fraude y la corrupción y medios independientes”, ha proseguido el candidato, “es donde los políticos están obligados a tener los mejores resultados”. “Esto hace que las comunidades crezcan”.

Llegados a este punto, Francisco Igea ha argumentado que “Cs se juega en Europa” y que “Castilla y León se juega en Europa”. Por ello, ha avanzado que la formación va a proponer que, en el próximo Gobierno, el presidente y el vicepresidente tengan presencia física en el periodo de sesiones del Comité de las Regiones. “Necesitamos que esta tierra mire a Europa porque, sin ella, esta tierra no tendrá derechos ni libertades”.

Por su parte, Luis Garicano ha resaltado la acción de Gobierno durante los dos años y medio en los que Ciudadanos ha estado en la Junta de Castilla y León. “Seguiremos gobernando desde el centro y desde la razón”, ha indicado el eurodiputado, que ha asegurado que Igea ha conseguido que “la sensatez, el centro y la transparencia” hayan sido los adjetivos que han calificado la gestión del Ejecutivo autonómico.

“En Castilla y León se ha gobernado de manera diferente”, ha dicho el eurodiputado, que ha afirmado que a los políticos “la transparencia no les gusta nada”. No obstante, ha manifestado Garicano, “sin transparencia no hay gobierno democrático posible”, que ha defendido la necesidad de gobernar “desde el centro”.

Al respecto, el europarlamentario ha reconocido que, “si la política empieza a ser pendular” en Castilla y León, “el mismo bloqueo que se ha visto en España se verá” esta comunidad. Por ello, ha insistido en la necesidad de que Cs siga formando parte del Ejecutivo de la Junta de Castilla y León. “Venimos con la cabeza muy alta, apoyando a un candidato leal y honesto que ha dicho las cosas con claridad”.

