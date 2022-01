Emotivas palabras del nuevo obispo de Salamanca para los familiares de Iván Díaz Bustillo

Unas 500 personas han asistido al funeral que se ha celebrado esta mañana en Paradinas de San Juan por el alma del joven Iván Díaz Bustillo. La misa ha contado con la lectura de un mensaje de consuelo y apoyo del nuevo obispo de Salamanca, José Luis Retana, en señal de cariño hacia los familiares del joven, cuyo cadáver fue descubierto en las vías del tren en el municipio abulense de Gimialcón este pasado lunes.

Al término de la celebración, el sacerdote José Miguel González ha leído el mensaje del obispo, en el que se une a su “dolor” y pide en su oración “por Iván y por vosotros para que el Señor os dé la gracia de vivir estos momentos con la paz que sólo Él puede proporcionar”. Monseñor Retana se ha dirigido expresamente a los padres, la abuela y demás familiares de Iván para señalar que "como obispo vuestro quiero deciros que sé que lo estáis pasando mal y que lo estoy pasando mal con vosotros. Que me uno a vuestro dolor y se une también la Diócesis entera. Esta mañana he aplicado la Eucaristía y he pedido en mi oración por Iván y por vosotros para que el Señor os dé la gracia de vivir estos momentos con la paz que sólo Él puede proporcionar".

