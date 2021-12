El pleno del Ayuntamiento de Salamanca considera "irresponsable" el adelanto de las elecciones

Los efectos colaterales del adelanto electoral de los comicios autonómicos en Castilla y León se han percibido con toda nitidez esta mañana durante la reunión del pleno del Ayuntamiento de Salamanca. Ciudadanos ha decidido apoyar la moción que ha presentado el PSOE, en cuyo texto se critica con contundencia la convocatoria anticipada de estos comicios. Podemos, Izquierda Unida y el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, también han votado a favor de la moción socialista, de manera que los concejales del Partido Popular se han quedado solos y no han podido hacer nada para que la moción no saliera adelante. En la moción, que fue defendida y argumentada por el portavoz municipal socialista José Luis Mateos, se señala que las elecciones autonómicas anticipadas son "inoportunas, irresponsables y contrarias a los intereses de la ciudad”.

Según argumentó el portavoz de los socialistas, José Luis Mateos, el presidente de Castilla y León convocó las elecciones “porque quiere desprenderse de los socios, lo que consideraba tontos útiles ya no lo son tanto, y porque se le aproximan no pocos frentes judiciales”. Tachó a Mañueco de ser “el político más traicionero, desleal, deshonesto y deshonroso que hay en este país” y afirmó que “es el ejemplo de mayor traición a esta tierra, a los salmantinos y a los intereses generales”.

Por su parte, el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, anteriormente de Ciudadanos, exclamó “¡Vaya papelón para Ciudadanos! ¿Qué quiere que le diga yo? Que lo mismo el presidente de la Junta tiene razón y uno no se puede fiar de Cs”. Aseveró que la convocatoria anticipada no es adecuada, ya que tuvo que ser mucho antes, tras la moción de censura, y añadió que “Cs apoyará al partido socialista en la próxima legislatura, lo ha dejado claro Igea”. Las dos concejalas del Grupo Mixto, Virginia Carrera y Carmen Díez, coincidieron en que “no es el momento de convocar elecciones”.

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, del Grupo Municipal de Ciudadanos, calificó de error la convocatoria anticipada: “¿Cómo van a convocar elecciones antes de aprobar ese presupuesto? Eran absolutamente necesarios”, lamentó. Subrayó que la convocatoria “es una canallada” porque “los siguientes presupuestos van a llegar tarde, vamos a perder un año fundamental de la recuperación económica”.

Por su parte, el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Fernando Rodríguez, tachó la presentación de la moción de extravagante, ya que “dicen que la convocatoria anticipada supure una ruptura al finalizarse sin finalizar la legislatura. No deja de producir rubor que sean los mismos que presentaron una moción de censura alentando el transfuguismo”. Reiteró que “hablan de que es una irresponsabilidad dada la situación sanitaria. ¿Presentar una moción de censura en marzo no era irresponsable?”. Por eso, Rodríguez aseguró que la convocatoria ha trastocado sus planes “porque estaban preparando otra moción de censura”.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, replicó que “no cuestionamos los procedimientos estatutarios o constitucionales, ni el de la moción de censura ni el de las elecciones anticipadas, sino su oportunidad”. Además, aprovechó para tender la mano de diálogo al Grupo Municipal de Ciudadanos, ya que, según consideró, “si el PP en la ciudad de Salamanca tuviera la oportunidad de convocar anticipadas municipales, les cesaba mañana al amanecer y las convocaba para echarles del gobierno municipal". Sin embargo, la primera teniente de alcalde y edil de Ciudadanos, Ana Suárez, dejó claro que su partido no apoyará los intentos socialistas de cambiar el Gobierno municipal.

