Las inscripciones para 'Sueños de Navidad' en Guijuelo comienzan mañana

Las propuestas navideñas en Guijuelo para los más pequeños cuentan mañana con la apertura de las inscripciones para el programa ‘Sueños de Navidad’. Los que cursan entre 1º de Infantil y 2º de la ESO podrán sumarse a la iniciativa que facilitará la conciliación familiar y laboral y que se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, así como el 3 y 4 de enero.

Las actividades tendrán lugar de 10 a 13:30 horas y además se ofrecerá opción de madrugadores de 9 a 10 horas y de tardones de 13:30 a 14:30 horas.

El precio del programa es de 5 euros para empadronados y 10 euros para no empadronados, mientras que los usuarios de la Ludoteca podrán acudir gratis. Por su parte los servicios de madrugadores y tardones constarán 2 euros al día para empadronados y 4 euros para no empadronados, para todos los que se inscriban, sean usuarios de la Ludoteca o no lo sean.

Los interesados en participar, si son usuarios de la Ludoteca podrán confirmar su participación, para cada uno de los días, en la propia instalación y el resto deberán apuntarse, a cada uno de los días, en el Centro Cultural, hasta completar las plazas, que son limitadas.

Sueños de Navidad Guijuelo 2021

