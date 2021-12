CCOO denuncia la "segregación" de los alumnos con necesidades educativas especiales en Salamanca

Comisiones Obreras denunció este miércoles la segregación de los alumnos con necesidades educativas especiales entre los centros públicos y concertados de Salamanca. Dicha reivindicación, calificada por su secretaria provincial de Educación, Laura Mayo, como “uno de los problemas más graves que sufre la provincia a nivel escolar”, emerge de un informe realizado por los técnicos del sindicato en el que se aprecia una diferencia de once puntos entre el porcentaje medio de este tipo de estudiantes que acude a la escuela pública y el que acude a la concertada, según matiza Mayo, “sostenida con fondos públicos”.

La organización sindical destacó hoy en rueda de prensa que este “reparto desigual” afecta a la calidad educativa y reivindicó “la corresponsabilidad” entre unos centros y otros, pues todos se sufragan mediante fondos públicos. Así, CCOO parte de datos estatales extraídos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef) señalando que la pública contaba en el curso 2018-2019 con un diez por ciento de su alumnado con necesidades educativas especiales, por un 7,5 por ciento de la concertada.

Según refleja el informe revelado hoy por Jesús Piñuela, representante de CCOO en la Junta de Personal Docente de Salamanca, este porcentaje nacional que, “ya es desigual”, en la provincia salmantina se dispara con once puntos de diferencia. “Las últimas leyes educativas hablan del principio de equidad, sin embargo, la segregación escolar en Salamanca es una situación grave”, denunció Piñuela, en base al documento realizado sobre una muestra de 55 centros educativos, entre públicos y concertados. “Es lamentable esta realidad educativa en cuanto a la segregación escolar que se da en la sociedad”, apostilló.

Los datos más “escandalosos”, según citó el miembro de la Junta de Personal Docente de Salamanca, refieren hasta un 36 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales en alguno de los centros públicos, frente a concertados con “solo” un 0,4 por ciento e, incluso, sin alumnos de este tipo. En lo que se refiere a las medias, se da un 14 por ciento frente a un 3,5 por ciento entre públicos y concertados. “La conclusión del estudio es que los porcentajes, no solo son desiguales sino que son escandalosos. Todos están sostenidos con fondos públicos y, por eso, tienen que responder a los principios de igualdad y equidad”, reiteró Piñuela.

Por esta razón, CCOO reclamó que todos los centro tengan “una mínima responsabilidad” a la hora de escolarizar al alumnado vulnerable, ya que, en palabras de Laura Mayor, “la segregación perjudica a toda la sociedad”. “Hemos convertido un derecho en un bien de consumo”, alertó la representante sindical, destacando que los centros no reciben la dotación necesaria para paliar el efecto de esta situación. “no se cubren la plazas de maestras de educación especial, ni las bajas, ni se convocan plazas de asistentes para tender a la diversidad”, subrayó.

“Muchas veces la atención de este alumnado depende de la buena voluntad de las maestras. Por eso, exigimos que se combata la desigualdad con algún tipo de compensación y que la corresponsabilidad exista mediante oficinas municipales de escolarización que garanticen que no se produzcan esos porcentajes tan escandalosos. No sé cómo pueden educar en diversidad en determinados colegios, si no la ven”, reflexionó, concluyendo que “es un problema que Salamanca lleva teniendo mucho tiempo” y exigiendo una intervención por parte de las administraciones.

