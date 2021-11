La Facultad de Informática de la UPSA reclama mayor presencia femenina en el sector tecnológico

La Facultad de Informática ha desarrollado en el programa de sus fiestas la mesa redonda 'Women in STEM', compuesta por la SAP service manager del Centro NTTData Salamanca, María Isabel Santos; las profesoras de la Facultad de Informática UPSA Montserrat Mateos y Lucía Martín, las alumnas Paula Isabel Juanes y Alejandra María Guerra y la coordinadora del Grado en Ingeniería Informática, Ana Fermoso.

El encuentro ha servido para reclamar mayor presencia femenina en el ámbito tecnológico, ante una realidad en la que menos del 20 % de los profesionales tecnológicos son mujeres y tan solo un 15 % de féminas estudia carreras tecnológicas.

La responsable del Centro NTTData Salamanca ha cuestionado por qué las mujeres no aprovechan la demanda de perfiles tecnológicos que solicitan las empresas. Ante esta pregunta, Santos cree que falta un compromiso social, cultural, institucional y educativo de implicar a las mujeres en este ámbito tecnológico. "Las mujeres, como en la Revolución Industrial, estamos al margen del desarrollo tecnológico, por lo que se encuentran fuera del ámbito económico y social en la toma de decisiones", afirma. Para que la inclusión de la mujer sea plena, Santos ha reclamado una mayor interacción entre los colegios y las empresas tecnológicas y un desarrollo mayor en el sistema educativo. "En redes sociales y libros de texto hay muy pocos referentes femeninos relacionados con estas áreas para que las niñas quieran ser como ellas", afirma.

Las carreras STEM son los trabajos del futuro

Por su parte, la coordinadora del Grado en Ingeniería Informática, Ana Fermoso, ha apuntado que las carreras STEM son los trabajos del futuro "y la demanda laboral no cubre en absoluto la necesidad del mercado laboral, por lo que se plantea un problema". La catedrática ha puntualizado que es necesario que las mujeres aporten su visión para transformar también la sociedad desde el punto de vista femenino: "Tenemos que trabajar con equipos mixtos para enfocar la transformación digital, porque si se plantea con una única mirada se está perdiendo una parte de la sociedad", apunta.

Las alumnas del Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (ADET) han puesto en común que la tecnología aprendida previamente en el colegio no tiene nada que ver con la profesión. "Está muy lejos de la realidad", afirman, "ya que los programas educativos son muy teóricos y el primer acceso es en muchos casos en 6º de Primaria, solo hay materias optativas en la ESO". Además, han reclamado una mayor información en los colegios. "No se habla de las carreras tecnológicas en las escuelas y la tecnología no solo abarca la programación informática, es un campo amplísimo que no se da a conocer. También hay campos que interesan a las chicas", afirman.

Programa de Onda Cero 'Más de Uno Salamanca'

Las fiestas de la Facultad de Informática han concluido con la emisión en directo del Programa de Onda Cero 'Más de Uno Salamanca' en el Aula Magna.

El especial ha abordado los estudios de grado y posgrado, el mercado laboral de las empresas tecnológicas y la aplicación de la tecnología en el uso cotidiano de los ciudadanos.

En el programa ha participado el decano, Vidal Alonso, junto con los directores de posgrados Roberto Berjón, Ana Fermoso, Manuel Martín-Merino y Daniel Hernández, y los alumnos Iván Alonso, Carolina Rosón y Santiago Baltar.

Programa de Onda Cero Salamanca en la UPSA

