CCOO denuncia "graves incidencias" en el nuevo Hospital de Salamanca

Tras el traslado al nuevo Hospital de Salamanca sigue habiendo demasiadas complicaciones para que se pueda alcanzar un funcionamiento óptimo. Los problemas informáticos, la falta de cobertura de internet, deficiencias detectadas y mal funcionamiento de instalaciones al empezar a usarse, tal como denuncia el sindicato CC. OO. mediante un comunicado.

El personal de mantenimiento, pese a no haber recibido una formación útil y resolutiva se encuentra que tienen que dar solución a muchas incidencias como son: el ajuste y puesta en funcionamiento de puertas automáticas (quirófanos, etc.), ajuste y funcionamiento de aparataje de cocina (cintas de emplatar, lava carros, lavavajillas, carros de caliente, etc.), funcionamiento de la central de vapor y ósmosis de esterilización, lavadoras, autoclaves, etc. El tubo neumático no se encuentra en funcionamiento, dando un error sin solventar y fuera de garantía.

En varias órdenes de trabajo de reparación de puertas y ventanas, no pueden solventar el problema, ya que no hay material ni se pide, luces que no se encienden, luces que no se apagan, luces que no bajan de intensidad a ciertas horas, con el consiguiente malestar de trabajadores y pacientes. El control de la iluminación se hace desde un programa, al que sólo tiene acceso el jefe de equipo, pero como no funciona correctamente, los electricistas operan buscando el panel eléctrico, y actuando manualmente para solventar de forma temporal el problema. En muchas plantas sólo tienen dos flexos de ducha en los baños de las habitaciones de pacientes, con lo cual, se les está llamando continuamente para cambiarlos de una habitación a otra para el aseo de cada paciente. Además, se han comprado carretillas elevadoras para poder trabajar en las alturas para lo que se necesita un curso específico para su manejo que no han recibido.

Se necesita una formación adecuada y útil del personal

Desde CC. OO. exigen que "se dé una formación adecuada y útil a este personal, que se dote a este servicio con los recursos humanos y materiales necesarios para acometer sus tareas y dejen de contratar empresas externas que no solucionan la ingente cantidad de incidencias".

En la nueva cocina de línea fría, donde CC. OO. ha solicitado al servicio de Prevención de Riesgos Laborales una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y evaluación de riesgos psicosociales. La falta de personal, las enormes dimensiones del nuevo hospital y la mala organización, provoca "mucha presión y estrés, ya que ni siquiera pueden finalizar sus tareas,teniendo que prolongar su jornada, lo que se traduce en un aumento de accidentes (golpes, caídas, crisis de ansiedad) y agotamiento".

También desde CC. OO. han solicitado la "evaluación de riesgos en el Almacén", ya que se han hallado deficiencias que imposibilitan a los trabajadores el adecuado desempeño de sus funciones, como son la falta de formación adecuada para utilizar los programas informáticos instalados, grandes distancias para llevar los pedidos, falta de personal, los pallets chocan contra el sistema de ventilación y antiincendios del techo, lo que obliga a desdoblar los palets para poder colocarlos, retrasando su trabajo, no hay ventilación adecuada, en la zona de recepción no cuentan con mobiliario suficiente, poca iluminación y no disponen de una zona para su descanso reglamentario.

Las habitaciones de los pacientes son pequeñas para tener dos camas, con lo que celadores y técnicos de enfermería cuando van a asear o movilizar tienen que mover todo el mobiliario, los pacientes transmiten al personal que se sienten como en una cárcel.

Estos son algunos ejemplos de la cantidad de deficiencias que se han apreciado hasta ahora en el hospital.

Cambios organizativos por "imposición"

A lo que hay que añadir los cambios organizativos, funcionales y modificación de turnos y carteleras "por imposición que, si bien es verdad que la potestad de la organización corresponde a la administración, se debería haber contado con los profesionales, pues el trabajo en equipo, la implicación y la colaboración facilitan el cumplimiento de los objetivos, incrementa la motivación, ayuda a eliminar los obstáculos y propicia que los resultados sean más efectivos".

Aunque la Covid-19 retrasó el traslado y llevó a realizarlo con más premura de lo deseado, "esta situación no puede prolongarse en el tiempo e instamos a la administración para que le ponga solución cuanto antes, ya que repercute en los trabajadores y en los usuarios".

Pero si hay un denominador común es la falta de personal. Es necesario hacer un estudio de las necesidades de personal, redimensionar las plantillas que durante años, desde el 2009, han ido recortando en Salamanca, con una pérdida del 7% del personal en este tiempo. Exigimos a la Consejería que atienda las necesidades y dote de los recursos humanos necesarios para que el hospital pueda dar un servicio óptimo.

