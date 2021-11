El PSOE asegura que los Presupuestos de la Junta son "una estafa, que castigan" a Salamanca

Noticias relacionadas El PSOE prepara su enmienda a la totalidad para dar un cambio a los presupuestos de Castilla y León

Los Presupuestos de la Junta para el año que viene “castigan a Salamanca” ha afirmado la procuradora socialista Rosa Rubio en rueda de prensa junto al resto de parlamentarios salmantinos en la Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, Juan Luis Cepa y Carmen García, a pesar de ser los más altos de los últimos años gracias a los fondos que llegan de Europa, “más de la mitad del dinero que han presupuestado para la provincia, 55 millones de euros, procede de los fondos europeos”. A pesar de esto, ha indicado, “Mañueco castiga a Salamanca” porque la provincia recibe menos inversión, “cuatro millones menos que en el presente año” y es la que más pierde también en transferencias de capital, “casi un 6%”, ha remachado Rubio.

En esta comparecencia para hacer una valoración de los Presupuestos autonómicos en relación con Salamanca Rosa Rubio ha recordado además que “una cosa es presupuestar y otra muy distinta ejecutar” acusando al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de no querer saldar la deuda que desde hace años mantiene la Junta con la provincia, ya que, en la última década, “el 23,33% de lo presupuestado nunca se ha llegado a ejecutar”, lo que supone que un total de 163 millones de euros no se invirtieron en la provincia, o lo que es lo mismo, “de cada cien euros presupuestados más de veintitrés no se ejecutaron, convirtiéndose en promesas incumplidas y necesidades nunca cubiertas”

Si no hubiera sido por los fondos europeos, ha añadido la procuradora salmantina, “esos mismos que ha conseguido el Gobierno de España y de Pedro Sánchez pese a la obstrucción del PP y de Pablo Casado”, la Junta y el señor Mañueco “hubieran castigado a Salamanca aun más”, poniendo como ejemplo las cuantías en materia de educación, “de los 17 millones adjudicados, más de la mitad, 9 millones, proceden de Europa” o en materia de familia donde casi el total de las partidas previstas también proceden de Europa, “doce millones y medio de los trece asignados”, por todo ello, “estos presupuestos además de ser insuficientes y nada ambiciosos, no cubren las necesidades de nuestra tierra y de nuestra gente” ha subrayado

Recorte inversor de la Junta para Salamanca

En esta misma línea se ha mostrado Juan Luis Cepa, quien también ha criticado el recorte inversor de la Junta para Salamanca, en este caso en materia de agricultura y ganadería, con una disminución de más de tres millones de euros con respecto al ejercicio anterior, un recorte incluso superior al de otros campos y materias porque “aquí no hay fondos europeos” ha dicho, “ y peor que este gran recorte es aun que lo que hay y han presupuestado es para rematar lo que ya se estaba haciendo sin que haya ningún proyecto nuevo para el 2022”.

En un sector tan importante para Salamanca “se les llena la boca diciendo que defienden la agricultura y la ganadería para luego dejarnos de lado, y esto es una auténtica tomadura de pelo” ha añadido Cepa, quien también ha querido aportar el dato de que la Junta “no ha puesto ni un solo euro” durante el año 2020 y parte del 2021 del gasto que ha tenido que realizar por la pandemia o en relación al Covid-19 porque se ha pagado todo con fondos europeos, al igual que los complementos autonómicos de los ERTEs que tenía que implementar la Consejería de Empleo. Estas cuestiones han supuesto que la Junta acabara el ejercicio pasado con superávit, y el de este año, dato del mes de agosto, el déficit también sea cero, ha explicado, gracias a los fondos de Europa y del Gobierno de España que les llega “y no saben gastar” porque son incapaces de ejecutar lo que tienen previsto, “cuando más necesidades hay” pidiendo a la Junta y al señor Mañueco “más trabajar y menos llorar y protestar”

"Míseros 60.000 euros para Siega Verde"

Argumentos en los que también ha incidido Carmen García, “poca inversión, recortes, y ningún proyecto nuevo para Salamanca”, y lo que llega a la provincia en su mayoría viene de fondos europeos refiriéndose a sectores tan importantes como el de la cultura, el patrimonio o el turismo, tras poner como ejemplo los “míseros 60.000 euros a Siega Verde” impidiendo que se pueda convertir en un importante atractivo tal y como se viene demandando desde hace tiempo, o las escasas inversiones para recuperar Bienes de Interés Cultural, “35 de ellos están en la lista negra de patrimonio y declarados en ruina en la provincia”

Lo mismo ocurre en competencias autonómicas de fomento, vivienda o familia donde lo poco que financia la Junta en los escasos proyectos para la provincia viene del Gobierno de España y de fondos europeos “en definitiva son al fin y al cabo proyectos que se acabarán no gracias al trabajo de Mañueco y de la Junta” caso de la residencia de mayores de Puente Ladrillo en la capital, “sino al trabajo y la gestión que ha realizado Pedro Sánchez y el Gobierno de España en Europa”

Presupuestos que serán enmendados por el PSOE

Argumentos en los que ha insistido también Fernando Pablos para concluir tras anticipar que estos Presupuestos van a ser enmendados por el PSOE, “son nefastos y los socialistas no vamos a quedarnos de brazos cruzados” ha advertido, antes de hacer balance en dos áreas fundamentales como son Educación y Sanidad.

En Educación, ha reiterado Pablos, de los 17 millones que se destinan a Salamanca, más de diez son también de fondos europeos y que se van a destinar a la digitalización y ampliación de la escolarización infantil de 0 a 3 años. El resto, “para que se hagan una idea”, lo que aporta la Junta, solo va a cuatro inversiones que tienen nombre y apellidos pero que son carencias que llevan años sin satisfacer, ha explicado, las cuatro inversiones “estaban ya en el Presupuesto del 2021” y lo único que han hecho es “dilatar su financiación un años más”.

“Esto es una auténtica estafa” ha manifestado Pablos, lo único que hacen es volver a presupuestar lo que ya estaba y encima dilatar en el tiempo la finalización.

En Sanidad, solo prevén fecha de finalización del Hospital en 2023, “ojalá tras tantos años de retraso” ha indicado Pablos, “aunque esto tampoco es creíble visto el caótico traslado que se está haciendo y lo que falta según consta en el proyecto”, pero no aparece ninguna inversión con nombre y apellidos para el hospital de Béjar, “a pesar de las necesidades que tienen”.

En este sentido, ha recordado, se recuperan dos Centros de Salud para la capital que ya estaban presupuestados en el año 2011, en los barrios del Zurguén y de Prosperidad, pero con cantidades ínfimas. El del Zurguén incluso entró en el acuerdo presupuestario firmado por el PP y Ciudadanos del 2018 para que se iniciaran las obras ese año, “no solo no se han iniciado sino que ambos Centros de Salud fijan su finalización hasta el año 2025”. Y en el caso del de Prosperidad, donde Junta tiene un mandato de las Cortes, aprobado a iniciativa del PSOE, para que las obras comiencen antes de que acabe la legislatura, es decir, como mucho el año que viene, “y a pesar de ello, tiene cero euros presupuestados para el 2024”, a ver como explican esto se ha preguntado Pablos, “Cómo explican que vayan a finalizarlos en el 2025 si tienen cero euros presupuestados para el 2024,creo que los vecinos de estos barrios se merecen un poco más de respeto”

Estos Presupuestos “son una estafa para Salamanca” ha finalizado su valoración Fernando Pablos, “son una nueva estafa de Mañueco a los que vivimos en esta provincia”, y si no son una miseria, ha reiterado, “es gracias a los fondos europeos que se incorporan a los mismos conseguidos por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con la oposición de los que solo se ocupan de que haya elecciones lo antes posible como son el PP y Pablo Casado”.

