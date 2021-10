La barbarie terrorista desde la lupa de la prensa

Esta tarde el consejero de la Presidencia ha asistido a la inauguración de la exposición “El terror a portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa” organizada por la Fundación Victimas del Terrorismo y Fundación centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con la colaboración del Grupo Vocento, que ha cedido numerosas portadas, fotografías y artículos, del Ayuntamiento de Salamanca, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los familiares de las victimas y de la Junta de Castilla y León. Al acto han asistido, entre otros, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de la Fundación, Tomás Caballero; el presidente de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas, Florencio Domínguez; el presidente de Grupo Vocento, Ignacio Ybarra; y el comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, Santiago Fernández.

La muestra itinerante recaba ahora en Salamanca y con ella se busca rendir homenaje a los damnificados por la barbarie terrorista en España, para ello, presenta de manera visual todos los atentados ocurridos a lo largo de sesenta años hasta el pasado 2019, y lo hace desde la perspectiva de las propias víctimas. El consejero ha puesto en valor la importancia de mantener la memoria de las victimas a través de acciones como esta exposición que “ponen rostro al horror terrorista con toda la fuerza de la imagen y lo hacen con gran acierto al concebirse desde la perspectiva de las víctimas, que deben ser las verdaderas protagonistas y a quienes debemos mucho”.

En este sentido, Ibáñez ha recordado que el Gobierno autonómico y la sociedad de Castilla y León siempre estarán del lado de las víctimas, “que haya homenajes a esos verdugos es algo que no puede consentir nunca una sociedad sana ni un gobierno digno. Ni tampoco blanquear a sus albaceas para conseguir apoyos, pese a los todos actos fariseos de contrición que hagan. La sangre no se lava con dinero o con votos. Al dolor del crimen no podemos añadir el dolor del olvido”

Asimismo, en su discurso en el acto de inauguración de esta exposición, el consejero indicó que iniciativas como el programa de testimonio directo de las víctimas en las aulas se seguirá desarrollando en este curso, además, avanzó que la Junta está trabajando para impulsar la firma de un protocolo con las Universidades de Castilla y León para extender ese programa al ámbito universitario, “y para establecer premios a los mejores trabajos fin de grado o máster en materias relacionadas con víctimas de terrorismo”

