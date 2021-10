El PSOE critica "la descoordinación y el desastre" del traslado al nuevo hospital de Salamanca

Noticias relacionadas Reducir las listas de espera y aumentar la plantilla, retos del nuevo hospital de Salamanca

La procuradora socialista Rosa Rubio criticó hoy en el pleno de las Cortes, el “cúmulo de despropósitos, descordinacion, mala gestión y desastre del traslado” del nuevo Hospital de Salamanca. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, rechazó el panorama dibujado por Rubio, que “no es cierto”, se mostró “satisfecha” con el proceso y afirmó que “la percepción de los profesionales del centro no refleja para nada eso”.

Rubio criticó duramente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por realizar una visita privada al centro el día 11 de octubre, para no someterse al escrutinio público y calificar de “éxito” el traslado, cuando 24 horas antes una máquina de resonancia se cayó al suelo y se rompió por no contratar un vehículos adecuado para su transporte, con la pérdida de más de un millón de euros, que “quedaron en la acera”. “Todo un éxito de la empresa Mañueco y Otilio, chapuzas a domicilio”, dijo, para cargar contra el presidente y la consejera de Sanidad, que tachó de “malos gestores”.

Rosa Rubio dejó claro que están “muy contentos” de que “13 año después” el nuevo hospital de Salamanca haya abierto sus puertas “con una tecnología de última generación financiada en gran parte por el Gobierno”. Eso sí, criticó que no está en macha aún el banco de sangre, no se ha habilitado el tránsfer aún entre los quirófanos y la unidad de reanimación y el pet-tac está desenchufado desde finales de agosto y los pacinetes de “media” Castilla y León “se deben desplazar a una clínica privada en Madrid”.

La procuradora del PSOE prosiguió su relato y lamentó que la zona de pacientes críticos no dispone de telemetríala y la unidad de referencia de trasnplate renal, está en una a planta común, sin estar debidamente monitorizada.

Rosa Rubio denunció además que el helipuerto no se puede usar y “ni el lavavajillas lo han hecho bien, porque no entran y hay que devolverlas ahora tras su compra”. Criticó además que el parking no está operativo y la cafetería no está abierta, con 40 trabajadores de la contrata “a la espera de su futuro”.

La socialista precisó que el centro cuenta con 4.000 trabajadores pero solo con 2.000 taquillas, por lo que deben ir cambiados de casa; y se está obligando a técnicos de enfermería, que ya se han manifestado, a ejercer de auxiliares de cocina y limpieza, para “no contratar más operarios”.

Agregó que Salamanca ha perdido 150 camas con este nuevo hospital, pero “están felices” con más plazas de aparcamiento, “si es que pueden abrirlo sin que se les inunde”, dijo arrancando los aplausos de los procuradores de su bancada.

Denuncia además Rubio que se están utilizando habitaciones individuales como dobles, y las dobles “no tienen espacio”; en un centro con distancias tan grandes que “los enfermos hay días que no han cenado a las 10.00 horas”. Aseveró que no hay mortuorio ni módulo penitenciario, y no se ha acometido un inventario de los materiales que se han quedado en el Clínico, para utilizarlos en los consultorios locales, que “tanta necesidad tienen”.

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, se mostró “satisfecha” hoy en el pleno de las Cortes ante el traslado al nuevo hospital de Salamanca, pese a su “altísima complejidad”, con “muchos servicios de referencia” no solo para la provincia, sino también para todo el territorio de la Comunidad, incluso “fuera”. Casado recordó que se ha sostenido su funcionamiento durante 18 meses de pandemia, en los que “no ha dejado de trabajar en ningún momento” y se “cumple a rajatabla el programa establecido”.

Verónica Casado indicó que esta mañana visitó las nuevas instalaciones y aseguró que los profesionales del centro le expresaron que estaban “absolutamente encantados” con su nuevo hospital. Reconoció que “evidentemente cualquier traslado genera dificultades y problemas” pero se mostró “absolutamente convencida” tras dos años de trabajo, de que lograrán que la población disfrute de uno de los hospitales mejor dotados de todo el país.

Casado ensalzó que este centro es el que más pruebas diagnósticas ha efectuado en el primer semestre entre los grandes hospitales de la Comunidad, con 22.186, y el de más operaciones quirúrgicas, con 9.514, para ensalzar la labor “encomiable” de sus profesionales.

“No son ciertas muchas de las cosas que han dicho”, dijo a la procuradora, quien recordó que desde diciembre de 2020 ya se pusieron iniciaron los traslados y la puesta en marcha de servicios como oncología, o en agosto medicina nuclear, en septiembre las unidades del Virgen de la Vega, y en estas semanas se trabaja en servicios como las UCI y urgencias.

Además, explicó que trabajan para poner en marcha servicios externos como el parking y cafetería, cuya nueva licitación saldrá en breve. Por último, aclaró que una vez que se desaloje el Clínico, se procederá a la demolición para la construcción del edificio de consultas externas.

Sigue los temas que te interesan