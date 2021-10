Esteban promete "transparencia" y critica la proliferación de cargos de confianza del rector

Además, el candidato a rector insinuó que “en algunos casos da la impresión de que se ha ido produciendo una acumulación de cargos en paralelo a los cargos oficiales”. En este sentido, aseguró que, por ejemplo, “se ha reproducido mucho la figura del delegado del rector, a lo mejor de manera excesiva”. Según el historiador, “son cargos remunerados por el capítulo uno del presupuesto, referido al personal,y así se multiplica el gasto por esa vía”. Además, puso en tela de juicio alguno de los puestos directivos actuales, como el cargo de director de Gabinete del Rectorado.

En el elenco de críticas al actual equipo rectoral, Mariano Esteban de Vega dudó de las cifras publicadas recientemente por la Universidad de Salamanca aludiendo a un récord en el número de matriculaciones este curso. “En esta cuestión de las cifras, hay que esperar. Lo importante es ver qué pasa cuando se acabe el proceso de matriculación. Que la propaganda no nos lleve a autoconvencernos de lo que no es”, advirtió.

De este modo, y “sin entrar en guerra de cifras”, rememoró que en años anteriores hubo un descenso en el número de alumnos. “En Grado, según datos del SUI, del curso 17-18 al 18-19 hubo una caída de alumnos que no se contrarrestó en los años posteriores, según los datos consolidados, y los datos de la Unidad de Calidad de la Un Universidad no son los mismos y sorprende mucho. En la letra pequeña, vemos que computan dos veces a los estudiantes de doble grado. Y eso no es lo que hace en el resto de las universidades. Así se sacan unas conclusiones que no se ajustan a la realidad. Vamos a ser rigurosos que esto es la Universidad. Este tipo de trampas en las cifras, no debería producirse”, sentenció. Precisamente, el rector anunció en el último Consejo de Gobierno que la USAL había batido todos sus récords de matriculación y que se habían superado los 26.000 alumnos, sumando todos los niveles e incluidos los estudiantes Erasmis.

Más críticas

Preguntado por los periodistas sobre con qué nota calificaría la gestión de Rivero y su equipo durante estos últimos años, Esteban se mostró especialmente irónico al afirmar que resulta "manifiestamente mejorable" y aseveró que "como soy historiador, recurriré a una figura jurídica antigua, en la época de la expropiación de fincas agrarias durante la II República, cuando su explotación resultaba manifiestamente mejorable".

Además, Esteban avanzó la estructura de su equipo, que estará compuesto por ocho vicerrectorados, de los que seis se ajustan al modelo clásico universitario -Economía, Estudiantes, Docencia, Profesorado, Investigación, Internacionalización- y los otros dos vicerrectorados responderán a necesidades vinculadas a áreas estratégicas. El catedrático de Historia Contemporánea quiere también que la Gerencia de la Universidad sea gestionada por un profesional técnico y no por un docente, como sucede ahora con el caso del actual gerente, Ricardo López.

El candidato a rector también ha presentado un conjunto de propuestas de su programa relacionadas con las áreas de personal de administración y servicios y profesorado. En relación con las personas encargadas de la administración y los servicios, manifestó su respeto y confianza en la profesionalidad de las mismas y anunció que promoverá la profesionalización de las direcciones de los servicios, que en su mayoría estarán dirigidos por técnicos. Además, se comprometió a aumentar la transparencia en los procesos de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y a establecer mecanismos que aseguren mejoras laborales y una carrera profesional estable al margen de la proximidad de las convocatorias electorales.