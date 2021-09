Salamanca acoge la ‘XXX edición del Día de la ONCE’ con un amplio programa sobre discapacidad

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidad, Ana Suárez, ha recibido en el Ayuntamiento de Salamanca a los máximos responsables de la ONCE con motivo de la ‘XXX edición del Día de la ONCE’. Se trata del delegado territorial en Castilla y León, Ismael Pérez, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Rubio y la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, Mirian Vicente.

Durante el acto, los máximos responsables de la organización han entregado a Ana Suárez un documento que recoge las reivindicaciones en materia social. Una vez finalizado se han desplazado hasta la Plaza de los Bandos, para vivir de primera mano la experiencia sensorial a ciegas que la ONCE ha diseñado en su ‘Túnel de los sentidos’.

La actual edición del día de la ONCE lleva el título ‘La ONCE en Castilla en León’ y pretende mostrar a los ciudadanos la labor que realiza con las personas ciegas y deficientes visuales; así como con otras discapacidades distintas de la ceguera; descubriendo como percibe el entorno una persona ciega. Esta edición recorrerá del 16 al 30 de septiembre, las nueve capitales de la región

La ONCE ha comenzado el año 2021 con color, sumando a su ‘Oncelio’, símbolo indiscutible de la organización, (el amarillo y el verde históricos de la ONCE), el rojo de la Fundación ONCE, el azul de ilusión, sin olvidar por supuesto el blanco del bastón, símbolo mundial de movilidad, creando así una imagen renovada de Grupo Social ONCE, un referente social y económico dentro y fuera del país.

Programa de actividades en Salamanca

El parchís de la inclusión: (actividad escolar) De 10 a 12h, se desplegará un tablero gigante de este tradicional juego, que con sus cuatro colores (los mismos que nuestro Oncelio), identifica los valores más importantes en los que se inspira todo el trabajo de la ONCE:

Amarillo - unidad, rojo - solidaridad, verde - esperanza, y azul - posibilidades de futuro,

Ubicación: Plaza Mayor

El túnel de los sentidos; De 10:30, a 13:30 horas, en el interior de una gran carpa, recreará un divertido paseo por un entorno natural, en el que diferentes sonidos, olores, texturas y sabores, envolverán por unos minutos a quienes se animen a participar, y con los ojos tapados, puedan experimentar como percibe el entorno una persona ciega, disfrutando de todos los estímulos que les llega a través de otros sentidos.

Ubicación: Plaza de los Bandos

Los Juglares de la ilusión: De 12 a 13:30 horas. En esta ocasión, los protagonistas serán los afiliados a la ONCE, que participan en los talleres de teatro y la asociación cultural de la ONCE, quienes se encargarán de hacer pasar un buen rato a los espectadores con la representación de dos obras breves (entremeses de Lope de Rueda)

Ubicación: Plaza de los Bandos.

Concurso Fotográfico: La propuesta pasa por intentar capturar la mejor fotografía del logo (Oncelio), el cual se irá desplazando, a tamaño natural, por los tres puntos de actividad anteriores, participando con dicha foto en el concurso ‘Oncelio a la vista’. Se podrán enviar las fotos por WhatsApp, al siguiente número de teléfono: 637 341 131. Las tres mejores fotografías tomadas en el recorrido que Oncelio hará por las nueve provincias de Castilla y León, optarán a un fantástico premio.

