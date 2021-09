Villamayor ejecutará dos Programas Mixtos de Formación para 14 personas, con la cofinanciación del Ecyl

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ha notificado al Ayuntamiento de Villamayor la resolución provisional en la que se concede las subvenciones del Programa Mixto de Formación y Empleo 2021-2022 en la provincia de Salamanca, concediendo a este municipio armuñés, por primera vez, la ejecución de dos proyectos en un mismo Programa.



Desde al Ayuntamiento se cursaron dos propuestas, pensando siempre la formación para ocupar puestos de trabajo relacionados con los servicios básicos que presta el consistorio para que, una vez que terminen la acción formativa, y obtengan el certificado de profesionalidad, puedan ocupar un puesto en alguna de las bolsas de empleo que oferta el propio Ayuntamiento.



De los dos proyectos ofertados, uno de ellos repite temática parecida a la de otros años, como es la conservación de jardines. El otro proyecto se refiere a la gestión de residuos y medio ambiente. Con este segundo proyecto desde el ayuntamiento se quiere formar a gente para que pueda optar a puestos de trabajo en la recién abierta planta de gestión de residuos vegetales, pudiendo tener así personal cualificado a cargo de la misma.



Estas acciones, además de ser formativas, llevan aparejadas la percepción de una retribución económica, que se concreta en el 75% del S.M.I, por lo que, durante su duración, los participantes también tienen garantizado una subsistencia económica.



Los interesados en participar tiene que cumplir varios requisitos:



• Estar en desempleo, entendiéndose como tal, a estos efectos, las personas demandantes de empleo en situación laboral de no ocupadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Las personas candidatas deberán mantener la condición de desempleadas en el momento de inicio de la acción.

• Cumplir los requisitos formativos mínimos exigidos en los Certificados de Profesionalidad.

• Que no hayan participado y finalizado otra acción en alternancia de formación y empleo o en cualquier otro programa que combine empleo y formación, en los tres años anteriores a la fecha de inicio de la acción

• No estar participando en otra acción de formación profesional para el empleo financiada por los Servicios Públicos de Empleo.

• Serán preferentes las personas pertenecientes a colectivos establecidos como prioritarios en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, corresponsabilidad y juventud en el Empleo, 2021-2024: jóvenes menores de 35, preferentemente sin cualificación; mayores de 45, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares y parados de larga duración, con especial atención a aquéllos que han agotado sus prestaciones por desempleado y las personas en riesgo de exclusión social.

• Cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje.





Sigue los temas que te interesan