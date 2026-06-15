Medio millar de coches de la dana de Valencia sin descontaminar en Villamuriel: un hombre investigado por la Guardia Civil

Imagen de los vehículos incautados por la Guardia Civil en el municipio palentino de Villamuriel de Cerrato

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito de falsedad documental en la localidad de Villamuriel de Cerrato por contar con unos 500 vehículos procedentes de la dana de Valencia sin descontaminar.

La investigación se inició tras la localización por parte de componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de una parcela con una gran cantidad de vehículos, aproximadamente medio millar, procedentes todos ellos de localidades afectadas por la terrible tragedia.

Tras una actuación conjunta de agentes del Seprona con el Equipo Pegaso se verificó que una cantidad considerable de vehículos no habían sido descontaminados de la manera correcta, habiéndose emitido los certificados de descontaminación sin haberla llevado a efecto.

Tras averiguar la identidad de la persona responsable de los presuntos ilícitos, se instruyeron las correspondientes diligencias pasando después, a disposición judicial.