Choca contra una pared y acaba en un prado una mujer de 50 años en Aldeadávila de la Ribera: está herida de gravedad

Una mujer de unos 50 años de edad ha resultado herida de gravedad tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Aldeadávila de la Ribera, frente a su parque infantil.

El siniestro se produjo minutos antes de las nueve de la noche de este domingo, cuando el turismo en el que viajaba la víctima, se salió de la calzada por causas que aún se están investigando, chocó de forma violenta contra una pared de piedras y terminó con el coche semivolcado en un prado anexo a la carretera de Aldeadávila, el conocido como 'Prao Beneficio' a la altura del parque de la Avenida de la localidad de las Arribes, en el límite pedáneo con Corporario.

La conductora es la pareja de un conocido empresario de la localidad aneja de Masueco.

Imagen del vehículo tras el impacto. Cedida.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León comenzó a recibir varias llamadas a las 21:00 horas en las que los testigos alertaban del fuerte impacto y advertían de que en el interior del coche se encontraba una mujer inconsciente que necesitaba asistencia médica urgente.

De inmediato, los alertantes dieron el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplegó un importante contingente humano y material en la zona para atender a la víctima.

Dada la gravedad del estado en el que se encontraba la conductora, Sacyl movilizó de urgencia una Unidad Enfermerizada de Emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico del centro de salud de la zona.

Imagen del vehículo tras el impacto. Cedida.

Tras una primera estabilización en el mismo lugar del accidente por parte de los sanitarios, la mujer fue evacuada ya plenamente consciente y en aparente estado de calma en la Unidad Enfermerizada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde ingresó con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Benemérita permanecieron en el punto del choque regulando el tráfico y realizando el correspondiente atestado para esclarecer los motivos que provocaron la pérdida de control del vehículo en la avenida más recta y concurrida de la localidad.

Fuentes presenciales apuntan a un posible exceso de velocidad.

Según ha podido saber este medio, la mujer herida se encuentra ingresada en planta en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca con 3 costillas rotas.