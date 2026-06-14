Detenido de madrugada con un machete de grandes dimensiones en La Flecha en un operativo especial por las fiestas

Imagen del machete intervenido en La Flecha. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Un joven ha sido detenido por un presunto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas al ser descubierto en posesión de un machete de grandes dimensiones en un arresto que se produjo en la madrugada de este domingo, 14 de junio, durante un operativo conjunto de la Policía Local de Arroyo y la Guardia Civil, como han informado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La detención se produjo a las 1:30 horas de la madrugada en las inmediaciones de la plaza de San Lorenzo de La Flecha, dentro del dispositivo especial de las Fiestas de San Antonio.

Efectivos de la Policía Local de Arroyo y de la Guardia Civil identificaron a un grupo formado por una veintena de miembros.

En el transcurso de dicho operativo se descubrió que uno de ellos portaba un machete de grandes dimensiones.

Por esta razón, la Policía Local de Arroyo de la Encomienda procedió a la detención del varón por un presunto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas.