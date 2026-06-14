Carrito de bebé y 29 detenciones: así robaron casi 680 € en productos tres mujeres en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, este 10 de junio, a tres mujeres integrantes de un grupo criminal itinerante como presuntas autoras de un delito de hurto.

Fue el pasado 15 de mayo cuando se produjeron los hechos en un establecimiento de la capital del Pisuerga dedicado a la venta de productos a profesionales de la hostelería y también de la alimentación.

Tres mujeres entraron al local, una con un carrito de bebé vacío. Tras recorrer los pasillos del comercio pretendieron salir con el abono de dichos productos.

Fue en la línea de cajas cuando les indicaron que, si no estaban dadas de alta como clientas, no podían hacer efectiva la compra. Dejaron los dos artículos alegando que posteriormente irían sus maridos que sí eran clientes y los comprarían.

Días después

Fue días después cuando un responsable del local notó un descuadre de productos e ingresos recaudados en caja. Tras visionar imágenes de las cámaras de seguridad comprobó cómo las tres mujeres referidas ocultaron artículos el mencionado día en el carrito por valor de 679,42 euros, abandonando el local sin pagarlos.

El encargado de dicho local presentó la correspondiente denuncia en la comisaría de las Delicias de Valladolid y los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista de las presuntas autoras.

En dicha investigación se constató que dos de las mujeres fueron detenidas el mismo 15 de mayo, horas después de cometer el hurto en el establecimiento.

En concreto, fueron sorprendidas en otro comercio de Valladolid cuando se llevaban artículos por valor de 1087,37 euros.

29 detenciones

Los investigadores identificaron plenamente a las tres presuntas autoras del hurto, tratándose de tres mujeres integrantes de un grupo criminal itinerante, especializado en hurtos en establecimientos comerciales.

Las tres mujeres tienen en su haber varios antecedentes policiales, en concreto a una de ellas le figuran 18 detenciones policiales, seis detenciones a la segunda y cinco detenciones a la tercera y última. 29 en total.

A consecuencia de la investigación las tres mujeres fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional en la mañana del día 10 de junio como presuntas autoras de un delito de hurto.

Tras ser oídas en declaración las tres detenidas quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridas para ello.