Casi 3.000 plazas y 30 actividades en el programa de ocio juvenil de verano de la Diputación de Palencia

Presentación del programa de ocio juvenil de verano de la Diputación de Palencia, este lunes

La Diputación de Palencia ha presentado esta mañana su programación de Juventud para el verano 2026, una de las más amplias y ambiciosas de los últimos años.

El programa vuelve a crecer respecto al año pasado para alcanzar las 3.000 plazas distribuidas en 30 actividades que llegarán a 100 localidades de la provincia dirigidas a niños y jóvenes del medio rural.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, y por la diputada de Juventud e Infancia, Patricia Pérez, ha dado a conocer la propuesta.

Esta vuelve a reforzar el compromiso de la Institución con la juventud del medio rural, incorporando nuevas iniciativas, ampliando la oferta de actividades y apostando por formatos innovadores que combinan ocio, formación, deporte, creatividad y participación.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la puesta en marcha del Planazo Rural, una nueva línea de actividades que amplía las opciones de ocio y dinamización para los jóvenes durante los meses de verano y que se desarrollará en Baltanás el 19 de junio en horario de tarde.

Esta actividad está orientada a la puesta en valor y cuidado de los espacios comunes e incluye la rehabilitación artística de murales, limpieza y acondicionamiento de zonas públicas, pequeñas mejoras en mobiliario urbano o apoyo en iniciativas comunitarias locales.

Asimismo, este año se incorporan por primera vez varias actividades organizadas en colaboración con la Universidad Popular de Palencia (UPP), ampliando la oferta formativa y creativa de la programación.

Entre ellas figuran el taller Tips de fotografía con smartphone, que se desarrollará en Villada los días 4, 5 y 6 de agosto.

También Las paredes son un lienzo, un taller de grafiti impartido por el artista palentino SETE en Villalobón los días 10, 11 y 12 de agosto; y la actividad Juegos tradicionales en la Montaña, prevista en Salinas de Pisuerga y Velilla del Río Carrión.

Otra de las propuestas más novedosas será un escape room itinerante en formato camión, que recorrerá varios municipios de la provincia durante el mes de julio.

A través de una experiencia inmersiva y participativa, esta actividad promoverá un enfoque integral sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia y la adolescencia, ofreciendo herramientas para la detección temprana de conductas problemáticas y medidas preventivas aplicables en el día a día.

La actividad abordará dos cuestiones especialmente relevantes para los jóvenes: los riesgos asociados a los juegos de azar y las apuestas, y el uso responsable de pantallas, videojuegos y redes sociales.

El camión visitará Villamuriel de Cerrato y Paredes de Nava el 13 de julio, Saldaña y Herrera de Pisuerga el 14 de julio y Aguilar de Campoo el 15 de julio.

Esta actividad que responde a nuevos desafíos sociales que afectan a la juventud, como la prevención de adicciones comportamentales vinculadas al entorno digital, el uso responsable de las nuevas tecnologías y la educación para una ciudadanía digital saludable.

Como complemento a la programación, la Diputación editará por primera vez el Pasaporte Jóvenes Palencia, un folleto que reunirá toda la programación juvenil del verano y permitirá a los participantes consultar fácilmente las actividades disponibles y planificar su participación.

Además, se pondrá en marcha un nuevo reto a través de redes sociales protagonizado por Bartolo Travel Blogger.

Precisamente durante la presentación, el conocido creador de contenidos ha irrumpido de forma simbólica en la rueda de prensa para interesarse por la programación y anunciar su intención de quedarse en Palencia durante los próximos meses para disfrutar de todas las propuestas organizadas por la Diputación.

Más actividades, plazas e inversión

La edición de 2026 vuelve a crecer respecto al pasado año. La programación pasa de 26 a 30 actividades, incrementa el número de plazas ofertadas hasta alcanzar las 3.000 y aumenta la inversión destinada al programa hasta superar los 57.600 euros.

Este esfuerzo responde a la apuesta de la Diputación por seguir generando oportunidades de ocio y participación para los jóvenes del medio rural, acercando actividades de calidad a los municipios de la provincia y favoreciendo la igualdad de oportunidades entre quienes viven en los pueblos y quienes residen en entornos urbanos.

Deporte, naturaleza, creatividad y aventura

La programación se desarrollará durante los meses de julio y agosto e incluirá actividades deportivas, medioambientales, culturales, tecnológicas y de aventura adaptadas a diferentes edades.

Los participantes podrán disfrutar de talleres que ya se consolidan como los de baile, patinaje, parkour y multideporte; actividades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente; propuestas creativas y artísticas.

Y también gymkanas temáticas, escape rooms, talleres de educación ambiental y experiencias multiaventura como senderismo nocturno, escalada y espeleología.

Compromiso con la juventud

La Diputación de Palencia mantiene así una de sus líneas de actuación más importantes en materia de juventud, facilitando que niños y jóvenes puedan acceder a actividades de calidad sin necesidad de desplazarse fuera de sus municipios.

La programación contribuye además a fomentar hábitos saludables, reforzar la convivencia, promover el arraigo al territorio y dinamizar la vida social de los pueblos durante el verano.

Tras el éxito de participación registrado en anteriores ediciones, la Institución provincial vuelve a apostar por una programación diversa, innovadora y cercana que convierte los municipios palentinos en espacios llenos de oportunidades para los jóvenes durante los meses estivales.

La presidenta de la Diputación ha destacado que "queremos que los jóvenes encuentren en sus pueblos espacios para disfrutar, aprender, convivir y desarrollar sus inquietudes".

"Esta programación demuestra que el medio rural también puede ofrecer propuestas atractivas, innovadoras y de calidad durante el verano", ha zanjado.