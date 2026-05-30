Ya es oficial: distribuyen 58.400 euros en ayudas a 69 ayuntamientos de Palencia para comprar material deportivo

La Diputación de Palencia ha hecho oficial la resolución de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos de la provincia para comprar material y equipamiento deportivo.

La línea de subvenciones, gestionada a través del Servicio de Deportes, ha permitido distribuir 58.400 euros entre 69 consistorios de menos de 20.000 habitantes.

La meta de la convocatoria es facilitar la dotación y renovación del material inventariable para instalaciones deportivas municipales o centros escolares de los diferentes municipios.

Se contribuye, de esta manera, a la mejora de la práctica deportiva y a fomentar hábitos de vida saludables entre los vecinos.

Entre el equipamiento subvencionado están incluidas porterías de fútbol y balonmano, material para voleibol, canastas de baloncesto, redes deportivas, mesas de tenis de mesa, patines, equipamiento para bádminton, balones y material de gimnasio, pero también de juegos populares y tradicionales.

Con la iniciativa, la institución provincial quiere reafirmar su compromiso con el deporte base y con el apoyo a las localidades palentinas, favoreciendo la mejora de sus infraestructuras y recursos deportivos para el disfrute de vecinos y escolares.