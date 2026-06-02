Dos millones de euros para prevenir inundaciones y blindar los cauces urbanos de la provincia de Palencia

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto al vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el alcalde de la localidad, Juan Jesús Blanco, ha visitado los trabajos realizados en la zona.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al vicepresidente y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, ha visitado los trabajos de recuperación ambiental y prevención de inundaciones ejecutados en los arroyos Corcos, Matalacasilla, Tralloma y Valdelera.

Esta intervención ha supuesto una inversión de 38.681 euros en la localidad y forma parte de la línea de ayudas para la conservación y mejora de cauces urbanos.

El proyecto de Guardo se ha centrado en la restauración de la vegetación de ribera como eje para estabilizar los márgenes de los arroyos, potenciar la biodiversidad y elevar la capacidad de respuesta natural de los cauces ante posibles crecidas e inundaciones.

Las tareas han incluido la plantación de especies autóctonas como sauces, alisos, fresnos y chopos, la eliminación de flora invasora que competía con el entorno y la aplicación de técnicas de bioingeniería con estaquillas en áreas degradadas para estimular la regeneración forestal.

Esta actuación está integrada en la convocatoria provincial de recuperación de cauces 2025-2026, una iniciativa dotada con un presupuesto global de 2 millones de euros financiados al 50% entre la institución provincial y los municipios beneficiarios.

El plan busca respaldar técnicamente a los ayuntamientos, que ostentan la competencia legal en el mantenimiento de sus riberas, para optimizar las condiciones hidromorfológicas del agua, mitigar los efectos de la sequía y proteger las infraestructuras urbanas frente a episodios de grandes avenidas.

En la anualidad de 2025 ya se ha distribuido un millón de euros para desarrollar 50 proyectos en toda la provincia.

La actual estrategia duplica el límite máximo de subvención por proyecto hasta los 20.000 euros y da continuidad al Plan Provincial de Conservación desarrollado entre 2021 y 2023, periodo en el que se completaron 88 intervenciones en 67 localidades palentinas con una inversión de 730.000 euros.