"Palencia era una de las ciudades más seguras y la han convertido en basura: cuchilladas, peleas y gonorrea"

Imagen del altercado de la madrugada de este sábado en Palencia

El secretario general del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, el palentino David Hierro, ha reaccionado este domingo a la pelea multitudinaria que dejó tres heridos, dos de ellos por arma blanca, en la madrugada del sábado al domingo en Palencia.

Hierro ha compartido un vídeo del altercado, sucedido frente a una discoteca de la capital palentina, y ha vinculado el crecimiento de la inseguridad en la ciudad con la "multiculturalidad".

"Palencia era una de las ciudades más seguras de España. Esto es en lo que la han convertido: basura "multicultural", cuchilladas, peleas y gonorrea. A su país de origen de vuelta, pero ya", ha publicado el procurador palentino en su cuenta de X.

Precisamente, Vox se encuentra en negociaciones con el PP para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Castilla y León que, previsiblemente, contemplará la conocida como 'prioridad nacional', una firme exigencia de los de Santiago Abascal.

Una pelea multitudinaria

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, resultaron heridos en la madrugada del sábado al domingo en esta pelea en Palencia. Dos de las víctimas, además, presentaban heridas de arma blanca.

Los hechos ocurrieron sobre las 04:59 de este domingo, 31 de mayo, en la calle Puebla de la capital palentina, según informó la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

#Palencia era una de las ciudades más seguras de España.



Esto es en lo que la han convertido: basura “multicultural”, cuchilladas, peleas y gonorrea.



A su país de origen de vuelta, pero YA. pic.twitter.com/UMgC0SBOgh — David Hierro (@davhierro) May 31, 2026

En la llamada, el alertante informaba de que había ocurrido una pelea multitudinaria frente a una discoteca, necesitando varias personas asistencia sanitaria tras los hechos y especialmente las víctimas que habían sido heridas con un arma blanca.

Los hechos fueron trasladados a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Tres heridos

Finalmente, en el lugar el personal sanitario atendió a tres jóvenes de unos 25 años, siendo trasladados los dos hombres en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y la mujer en ambulancia a este mismo centro hospitalario.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que, por el momento, no hay ningún detenido, mientras que la brigada judicial se encuentra trabajando para esclarecer los hechos y tratar de identificar a los presuntos agresores.

Asimismo, las heridas de arma blanca de las víctimas no son de la gravedad que en un inicio se pensaba, confirmando estas mismas fuentes que se encuentran estables y fuera de peligro.