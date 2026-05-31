Tres heridos, dos de ellos por arma blanca, en una pelea multitudinaria a las puertas de una discoteca de Palencia

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, han resultado heridos esta pasada madrugada en una pelea en Palencia. Dos de las víctimas, además, presentaban heridas de arma blanca.

Los hechos han ocurrido sobre 04:59 de este domingo, 31 de mayo, en la calle Puebla de la capital palentina, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

En la llamada, el alertante informaba que había ocurrido una pelea multitudinaria frente a una discoteca, necesitando varias personas asistencia sanitaria tras los hechos y especialmente las víctimas que habían sido heridas con un arma blanca.

Los hechos han sido trasladados a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, en el lugar el personal sanitario ha atendido a tres jóvenes de unos 25 años, siendo trasladados los dos hombres en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y la mujer en ambulancia a este mismo centro hospitalario.

Por el momento, fuentes de la Policía Nacional no han podido confirmar si ha habido detenidos como consecuencia de estos hechos, ni tampoco los motivos que desencadenaron la reyerta.