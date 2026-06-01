Miriam Andrés se presentará a la reelección como alcaldesa de Palencia en las municipales de mayo de 2027

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en una imagen de archivo Brágimo ICAL

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, se presentará a la reelección en el cargo en las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027.

Así lo ha confirmado la regidora palentina este lunes en una entrevista en Radio Palencia, en la que ha confirmado que presentará su candidatura una vez que el partido abra el proceso de primarias de cara a los comicios locales del año que viene.

Andrés, que ostenta el bastón de mando municipal desde junio de 2023, se ha consolidado como un verso suelto dentro del PSOE y como uno de los perfiles más críticos con el sanchismo y cuenta con gran implantación local.

Un perfil crítico

La regidora, muy cercana al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue especialmente incisiva tras el batacazo de los socialistas en las elecciones autonómicas de Andalucía, el pasado 17 de mayo.

"Nos quedaremos sin poder territorial", lamentó, calificando la dura derrota como "otra más", tras los golpes de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En febrero de 2026, Andrés ya respaldó a García-Page en su petición de un adelanto electoral en España y advirtió de una "muerte a pellizcos" con "la legislatura agotada".

Además, en el Comité Federal de julio de 2025, ya había pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se presentase como candidato en las próximas elecciones generales por la pérdida de "credibilidad" y "confianza".

Sin rivales confirmados

De cara a las municipales de 2027, el PP aún no ha posicionado públicamente a un candidato claro en Palencia, aunque trabaja para capitalizar la ruptura del pacto de gobierno y presentarse como alternativa de estabilidad.

El histórico Alfonso Polanco podría repetir como cabeza de lista, aunque no se descarta a la procuradora Mercedes Cófreces, una figura en ascenso en la formación.

El partido localista Vamos Palencia, tras abandonar el acuerdo con Andrés y ser expulsado de la Junta de Gobierno, se consolida como un actor clave que podría volver a tener la llave del Consistorio en 2027, condicionando cualquier mayoría.

Tres años "muy intensos"

Andrés ha asegurado, tras confirmar su intención de presentarse a la reelección, que sus tres años de mandato "han sido muy intensos".

"Hemos tenido que hacer frente a numerosos problemas", ha subrayado, haciendo hincapié en la necesidad de que el proyecto tenga más tiempo por delante para desarrollarse.

Con todo, se ha mostrado satisfecha por el trabajo realizado al frente de la Alcaldía y ha asegurado que "hacía mucho tiempo que no llegaban tantas inversiones a los barrios como en este mandato".

Este mismo martes, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, visitará Palencia para abordar las elecciones municipales de mayo de 2027.

Unos comicios a los que Andrés tiene intención de volver a concurrir como cabeza de lista para continuar con el proyecto iniciado hace tres años.