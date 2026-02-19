La alcaldesa del PSOE en Palencia respalda a Page y pide adelantar las generales: “Es una muerte a pellizcos”

Miriam Andrés, la alcaldesa socialista de Palencia, ha mostrado hoy su coincidencia con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y ha defendido la necesidad de abrir un debate sobre un “posible adelanto electoral” ante la situación de bloqueo que atraviesa el país.

Andrés ha advertido de una “muerte a pellizcos” sin presupuestos ni apoyos estables en la mañana de este jueves, 19 de febrero.

“Coincido totalmente con él (por Page) y lo dije en el último Comité Federal que se celebró. No podemos arriesgar, como decía Emiliano, toda la infantería que acaba por ser el poder territorial del PSOE. Sin sus alcaldes, no tiene nada. Somos la cara visible”, ha apuntado Miriam Andrés.

Ha señalado que “viendo que hay un porcentaje de voto al PSOE del 24-25%” y que augura que en Castilla y León “vamos a estar por encima de ese porcentaje” pero el “secretario general debería plantearse adelantar las elecciones”.

“Esto es una muerte a pellizcos. Sin presupuestos, sin apoyos, cada uno jugando a su juego. Con la mayoría de legislatura agotada. Sería bueno que esas elecciones pudieran ser antes que cuando toca, en octubre de 2027”, ha asegurado.

Sobre la fecha ha afirmado que “solo es el presidente el que tiene la capacidad de convocar” pero el PSOE tiene “en reabrir el debate que está sobre la mesa” el hecho de “buscar el momento”.

“¿Vamos a esperar a que Vox tenga un 30-35% y los territorios sean ingobernables?”, se ha acabado preguntando.