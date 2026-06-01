La corriente atrapó a la abuela y la madre ahogadas en Palencia al intentar salvar al niño: jugaba con una tabla de bodyboard

La presa de Baños de Cerrato en la que fallecieron ahogadas las dos mujeres este domingo Brágimo ICAL

La Guardia Civil investiga como factor principal las corrientes de la presa de Baños de Cerrato en el trágico suceso de este domingo, en el que una mujer de 32 años y su madre de 52 fallecieron ahogadas mientras trataban de rescatar a un niño de cinco años.

Según las primeras investigaciones, el menor se encontraba jugando en el agua con la tabla de bodyboard cuando, aparentemente arrastrado por una corriente, comenzó a tener dificultades para regresar a la orilla y perdió el control de la tabla.

En ese momento, su madre y su abuela se lanzaron al agua para auxiliarlo, sin imaginar que las mismas corrientes las separarían de forma fulminante.

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha confirmado que los indicios apuntan a que una corriente fuerte en esa zona del embalse fue decisiva.

Los testimonios de los testigos coinciden en que el flujo de agua separó a las tres personas: la abuela de 52 años fue empujada hacia una orilla, mientras que la madre y el niño fueron arrastrados hacia la margen contraria, en dirección a Soto de Cerrato.

En la zona había dos pescadores y otra familia. Estos últimos consiguieron sacar del agua a la abuela y llevarla hasta la orilla, donde falleció poco después.

Los pescadores, por su parte, localizaron al niño todavía agarrado a la tabla de bodyboard junto a su madre.

Sin advertencia de corrientes peligrosas

El menor fue rescatado con vida y trasladado consciente al Hospital Río Carrión, donde ya ha recibido el alta. Su madre, de 32 años, fue extraída sin vida. Un tío del niño también tuvo que ser atendido por shock y evacuado al hospital, aunque ya ha sido dado de alta.

El suceso se produjo sobre las 18:45 horas en una zona de fácil acceso al agua, muy frecuentada por bañistas en verano, pero que no es una playa habilitada oficialmente.

Según las autoridades, en el lugar no había señalización alguna que advirtiera de la existencia de corrientes peligrosas, y no constan antecedentes de ahogamientos previos en ese mismo punto.

Las corrientes, especialmente visibles desde una de las márgenes, jugaron un papel determinante al impedir que las tres personas pudieran mantenerse juntas o alcanzar la orilla por sus propios medios, a pesar de que el niño seguía sujeto a su tabla de bodyboard.

El dispositivo de emergencia, que incluyó a Guardia Civil, Bomberos, 112 y otros servicios, se prolongó hasta pasadas las 23:00 horas por las dificultades de acceso a la zona donde se hallaba uno de los cuerpos.

Las diligencias continúan abiertas para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.

"Un cúmulo de circunstancias"

"Todos los accidentes son un cúmulo de circunstancias", resume el alcalde de Venta de Baños, José María López a EL ESPAÑOL Castilla y León, todavía impactado por lo ocurrido.

"Imagino que el niño cayó al río, intentaron salvarle y, con los nervios y todo lo demás, pasó lo que pasó porque es una zona prohibida para el baño".

Aunque el alcalde asegura que no tiene constancia de accidentes mortales previos en el punto exacto donde ocurrió la tragedia, sí recuerda que en otras zonas del río, habitualmente se acude a la zona del puente de Tariego, se han producido ahogamientos a lo largo de los años.

Así, el calor, impropio para estas fechas en Castilla y León, invitaba a buscar un lugar para darse un chapuzón y refrescarse, pero no siempre cualquier lugar es válido.

En Baños de Cerrato, municipio perteneciente a Venta de Baños con poco más de 300 habitantes, se encuentra una bonita presa, ideal para contemplar pero no para bañarse. Así lo reconoce su alcalde,

Varias personas, entre ellas familias, aprovechaban las horas centrales del fin de semana en uno de esos rincones discretos que los vecinos conocen desde hace años.

De esas que no aparecen en las guías o mapas turísticos, pero sí en el boca a boca.Pero poco después de las seis y media de la tarde, la tranquilidad se convirtió en tragedia. El niño sobrevivió. Ellas no.

"Un golpe duro"

“Ha sido un golpe duro, porque no tenía ni idea de que allí iba la gente a bañarse, entre otras cosas porque no es zona de baño, está prohibido”, señala tajante el alcalde a este medio.

Según la descripción de López, “allí el agua cae por una pared de hormigón formando una especie de poza antes de que el río recupere su cauce habitual”.

Desde la distancia puede parecer un lugar tranquilo, pero no lo es.

Hay árboles, zonas de sombra y pequeños espacios donde detenerse a comer o descansar y por eso convierten el entorno en un lugar perfecto durante los meses de más calor.

Sin embargo, bajo esa apariencia se esconden algunos de los riesgos más habituales de los ríos.

Por ejemplo, corrientes invisibles, desniveles, pozas profundas y fondos irregulares. Todo ello coincidió.

"Puede haber una zona muy bonita, con arboleda y sombra, pero todo el río puede ser peligroso", advierte el regidor.

"A veces parece que cubre poco y, de repente, te encuentras con una poza o una corriente", insiste.

De esta forma, los movimientos del agua generan remolinos y corrientes de retorno difíciles de detectar desde la superficie y complicados de superar, incluso sabiendo nadar.

"No son zonas de baño"

Lo ocurrido en Baños de Cerrato recupera una realidad que los servicios de emergencia recuerdan cada año cuando llegan estas fiestas: los ríos no son piscinas.

En muchas ocasiones se trata de lugares que se popularizan a través del boca a boca, las redes sociales o simplemente por la búsqueda de espacios frescos lejos de las aglomeraciones.

Sin embargo, los expertos recuerdan que el riesgo en un río es radicalmente distinto al de una zona de baño controlada.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Venta de Baños se insiste en extremar la prudencia.

"Ahora que viene el verano y son días de calor y de baño, hay que tener mucho cuidado con el río. No son zonas de baño", subraya el alcalde.

La noticia corrió rápidamente por Venta de Baños durante la tarde del domingo y la mañana del lunes.

Aunque las víctimas no eran conocidas en el municipio, el impacto emocional ha sido profundo.

En una localidad acostumbrada a la tranquilidad de sus calles, sucesos así dejan una huella difícil de borrar.

El Ayuntamiento ha decretado medidas de duelo institucional. Las banderas ondearán a media asta y se guardará un minuto de silencio en memoria de las fallecidas.

"Mucho más no podemos hacer", reconoce el alcalde. "Dar el pésame a la familia y desear que el niño se recupere lo antes posible".