Imagen del accidente mortal en Herrera de Pisuerga.

Imagen del accidente mortal en Herrera de Pisuerga. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia

Tragedia en la A-67: muere una joven de 30 años en un accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga

El suceso se ha producido a las 06:58 de este lunes.

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Una mujer de 30 años de edad ha fallecido tras un siniestro vial en el kilómetro 82,9 de la Autovía A-67, sentido decreciente, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El suceso se ha producido a las 06:58 horas de esta mañana de lunes, 1 de junio, tras una salida de vía de un turismo que ha quedado en la mediana, como apuntaba el Servicio de Emergencias 112.

Un guardia civil durante la búsqueda de la mujer alemana

El 112 informaba de que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

La subdelegación del Gobierno en Palencia ha confirmado la muerte de la joven, de 30 años y se desconocen las causas del accidente.

La Guardia Civil continúa con la investigación.