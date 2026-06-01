Tragedia en la A-67: muere una joven de 30 años en un accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga

Imagen del accidente mortal en Herrera de Pisuerga. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Una mujer de 30 años de edad ha fallecido tras un siniestro vial en el kilómetro 82,9 de la Autovía A-67, sentido decreciente, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El suceso se ha producido a las 06:58 horas de esta mañana de lunes, 1 de junio, tras una salida de vía de un turismo que ha quedado en la mediana, como apuntaba el Servicio de Emergencias 112.

El 112 informaba de que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

La subdelegación del Gobierno en Palencia ha confirmado la muerte de la joven, de 30 años y se desconocen las causas del accidente.

La Guardia Civil continúa con la investigación.