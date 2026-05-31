Mueren ahogadas dos mujeres, madre y abuela, al intentar rescatar a un niño en la presa palentina de Baños de Cerrato

En la imagen miembros de la corporación municipal de Venta de Baños llegando a la presa de Baños de Cerrato Brágimo / ICAL

Dos mujeres, de 32 y 52 años, han fallecido por ahogamiento este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia) tras intentar rescatar a un niño de 5 años, su hijo y nieto respectivamente, que se había precipitado al agua.



Según ha comunicado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, sobre las 18.30 horas de la tarde han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor se estaba ahogando y que al menos una persona adulta había acudido en su socorro pero que no podía llevar al niño a la orilla.

En la imagen, uno de los furgones del instituto anatómico forense Brágimo / ICAL

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, la persona que alertó a los servicios de emergencia informó de que el niño había sido rescatado pero que dos mujeres habían fallecido.

El menor fue localizado y rescatado por unos pescadores junto al tronco de un árbol, en las inmediaciones de donde se encontraba su madre. Posteriormente ha sido trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica.

Asimismo, un familiar del menor, tío del niño, ha sido evacuado al mismo centro hospitalario en un fuerte estado de nerviosismo.

Según han informado fuentes oficiales, desde la Guardia Civil se están llevando a cabo las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

La Guardia Civil en el lugar de los hechos

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha lamentado esta tragedia ocurrida en el embalse de Baños de Cerrato junto al límite con Soto de Cerrato y ha trasladado el pésame a los familiares y allegados de las víctimas en estos momentos de enorme dolor.