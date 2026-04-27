La Montaña Palentina, epicentro del atletismo de montaña: 700 deportistas en dos campeonatos de España

Presentación del Campeonato de España de Subida Vertical en Trail Running y del Campeonato de España de Carreras de Montaña y Trail Running en la Diputación de Palencia

Los próximos 2 y 3 de mayo, la Montaña Palentina se transformará en el epicentro nacional del atletismo de montaña.

Barruelo de Santullán y Brañosera acogerán el Campeonato de España de Subida Vertical, mientras que Aguilar de Campoo será la sede del Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic.

Esta doble cita, presentada por la Diputación de Palencia, reunirá a cerca de 700 atletas de élite y consolidará la zona como uno de los referentes indiscutibles del trail running en España.

Posicionar la Montaña Palentina

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó durante la presentación que se trata de una nueva muestra de confianza de la Real Federación Española de Atletismo en el territorio.

También de una oportunidad excepcional para seguir posicionando la Montaña Palentina como escenario de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales.

Junto a ella participaron el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, y los alcaldes de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera.

La organización corre a cargo de Fetacyl, con la colaboración de los ayuntamientos y la dirección técnica del Club de Atletismo Puentecillas, y cuenta con el respaldo económico de la Diputación.

Subida Vertical

El sábado 2 de mayo se disputará el Campeonato de España de Subida Vertical, que además tendrá rango autonómico de Castilla y León. Los corredores afrontarán un exigente ascenso que combina desniveles pronunciados, técnica y pura potencia.

Las categorías absolutas, Sub-23 y Máster masculinas arrancarán a las diez de la mañana, seguidas una hora después por las femeninas.

Por la tarde, a partir de las doce y cuarto, competirán las categorías Sub-20, Sub-18 y Sub-16, con salida en autobús desde el parking de Barruelo.

Los participantes deberán cumplir con un riguroso control de material obligatorio, que incluye dorsales, vaso o recipiente propio, silbato, teléfono móvil con batería, manta térmica y cortavientos.

Los bastones están permitidos siempre que se porten desde la salida hasta la meta y vayan plegados al comienzo.

Habrá puntos de avituallamiento líquido en el kilómetro 4,2 y completo en el 7,5 y meta para las categorías mayores, mientras que los más jóvenes contarán con abastecimiento en el kilómetro 3.

Montaña Classic

Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, Aguilar de Campoo acogerá el Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic con salida y meta en la Plaza de España.

Las categorías absolutas, Sub-23 y Máster masculinas tomarán la salida a las nueve de la mañana, seguidas de las femeninas a las diez y cuarto.

Las categorías Sub-20, Sub-18 y Sub-16 competirán a las doce y media. El circuito exigirá dos vueltas para las categorías mayores y una para las menores, con avituallamientos estratégicos a lo largo del recorrido que garantizarán la hidratación y reposición de energía en los momentos clave.

Los mejores clasificados de cada categoría obtendrán plaza directa para el Campeonato de Europa de Trail Running que se celebrará en junio de 2026 en Eslovenia, por lo que la Montaña Palentina se convertirá en la gran antesala de la élite europea.

Recogida de dorsales

La logística está pensada para facilitar la participación de todos. La reunión técnica conjunta se celebrará el viernes 1 de mayo a las ocho de la tarde en la Casa del Pueblo de Barruelo y será grabada para quienes no puedan asistir.

La recogida de dorsales se realizará en varios horarios y ubicaciones durante el viernes, sábado y domingo.

Los atletas podrán dejar una bolsa de vida en meta para la Subida Vertical y las premiaciones tendrán lugar el sábado a partir de las dos de la tarde en Barruelo y el domingo a las dos y media en Aguilar de Campoo.

Ambas pruebas se retransmitirán íntegramente en directo por internet. Esta doble cita no llega por casualidad.

Un marco incomparable

La Montaña Palentina cuenta con senderos en excelente estado, bosques de gran belleza, desniveles espectaculares y una sólida trayectoria organizativa.

En 2024 ya acogió la Copa Internacional de Mountain Running Sub-18 con atletas de 17 países, y eventos como la Ultra Montaña Palentina o el Palencia Trail Series han ido forjando su reputación.

La llegada de centenares de corredores, técnicos, familiares y acompañantes generará un importante impacto económico en la hostelería, el comercio y los servicios de la comarca, al tiempo que proyectará la imagen de Palencia a escala nacional.

La RFEA, Fetacyl y las instituciones locales han apostado con fuerza por este fin de semana de pura montaña.

Los amantes del trail running ya tienen marcado en rojo el 2 y 3 de mayo en su calendario. La Montaña Palentina, con sus paisajes únicos y su exigente terreno, está lista para recibir a los mejores corredores de España.