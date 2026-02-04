Cinco días de máxima diversión en El Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo, fiesta de Interés Turístico Regional

Imagen del Carnaval de la Galleta en Aguilar de Campoo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Aguilar de Campoo se prepara ya para disfrutar, del 13 al 17 de febrero, de su Carnaval de la Galleta con cinco días cargados de diversión y muchas actividades en el municipio palentino.

Son jornadas de fiesta para las que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha preparado múltiples eventos que van a llenar las calles de vecinos, y también, de forasteros. Todo dentro de una fiesta que, no hay que olvidarse, está declarada de Interés Turístico Regional.

Viernes, 13 de febrero

La actividad va a comenzar el viernes 13 de este mes. Ese día se va a desarrollar una visita a los colegios con el espectáculo ‘Lilo y Stich’ que irá acompañado de música. A las 11:15 en la Escuela Infantil ‘La Cometa’, a las 13:00 en el Colegio San Gregorio, y a las 13:30 en el Colegio Castilla y León.

Entre las 12 y las 14 horas de ese mismo día, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, va a tener lugar la emisión en directo del programa ‘Más de uno Palencia’, que estará patrocinado por Galletas Gullón.

A las 21:00 horas, la carpa de Carnaval se llenará de curiosos con la Fiesta de Presentación ‘Carnaval de la Galleta’ que va a estar presentado por de Obel Díez y por Rebeca Ramos. Los pregoneros oficiales serán, en esta ocasión, las integrantes del equipo de fútbol femenino del Club Deportivo Atlético Aguilar.

Las actividades no acaban aquí este viernes, 13 de febrero. A las 21:30 horas va a tener lugar la Salida Carpa de Carnaval, un animado pasacalles urbano por la ruta de los bares, todos disfrazados y con la compañía de la Charanga ‘Charanguilar’.

A las 22:00 horas tendrá lugar el Concurso ‘Cambio de Sexo’, en una actividad en la que colabora la Hostelería del municipio palentino. Las inscripciones se podrán entregar desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero, de 12 a 14 horas o se pueden, también, descargar a través de la web del Ayuntamiento y enviarlas al correo: concejalfestejos@aguilardecampoo.es .

Presentación del Carnaval de la Galleta en Aguilar de Campoo. Fotografía cedida por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los premios se van a entregar el martes, 17 de febrero, y se van a repartir en dos categorías: la A, individual y por parejas con premio de 100 euros y galleta de Carnaval. Y la categoría B, con grupos de más de tres personas y un premio de 200 euros y galleta de Carnaval.

A las 22:00 horas se va a desarrollar el ‘37º Concurso Bares Disfrazados’ en el que van a poder participar todos los locales de hostelería de Aguilar de Campoo que, previamente, hayan completado la hoja de inscripción en el Ayuntamiento, desde el lunes 9 de febrero y hasta el viernes 14 del mismo mes, de 12 a 14 horas. También se puede realizar a través de la web y se podrán enviar al correo anteriormente citado.

A las 23:00 horas, en la Carpa de Carnaval, turno para la actuación del DJ Hecty. En el descanso se va a celebrar un bingo para todos.

Sábado, 14 de febrero

Las actividades el sábado, 14 de febrero, van a comenzar pronto. Lo van a hacer a las 11:30 horas en la Plaza España con una Gimkhana Infantil para niños de seis a 12 años.

A las 12:30, en la Carpa de Carnaval, se va a poder disfrutar de juegos tradicionales de infancia de nuestros abuelos. A las 13:30 horas, en la Plaza España, ruta por los diferentes bares con la presencia de la ‘Charanga Contratiempo’.

A las 21:00 horas de este sábado se va a desarrollar el Gran Desfile de Carnaval, que va a partir desde la Avenida de Cervera.

Las inscripciones para participar en el evento se pueden formalizar del 9 al 13 de febrero, de 12 a 14 horas, o descargarse a través del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. El desfile va a poder disfrutarse, en directo, a través de Youtube y de las pantallas gigantes en la fachada del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y en la carpa.

En el mismo va a estar presente la compañía ‘Drak Flama’, que es de lo mejor en pirotecnia nacional, como apuntan fuentes del consistorio. También ‘Charangular’, ‘Club Ruedas Locas’, ‘Majorettes Reinosa’, ‘Academia We Art Dance’, ‘Grupo El Desván’, ‘Batucada Samb a Soom’, ‘Dulzapiteros Aguilar’, ‘Charanga Contratiempo’ y el ‘Grupo Zumba Zúmbala’, además de la ‘Asociación Azebahe y Amigos’. Va a cerrar el desfile la carroza ‘Lilo y Stich’.

El jurado oficial va a estar compuesto por diferentes medios de comunicación de la provincia y de la comarca, junto a un jurado local.

El Carnaval de la Galleta se vive en las calles de Aguilar de Campoo. Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Al termino de este momento, marcado en el calendario por todos, se van a desarrollar las actuaciones de la ‘Batucada Samba Soon’, ‘Dulzapiteros de Aguilar’ y ‘Las Charangas Contratiempo’ y ‘Charanguilar’.

A las 23:00 horas de ese día, en la Carpa de Carnaval, turno para la actuación de ‘Per-Versiones’, con canciones de rock de todas las épocas.

A las 01:00 horas, también en la Carpa de Carnaval, hora de bailar con DJ Héctor de Calderón que es el dj oficial de la Federación Española de Baloncesto y el equipo Zunder de Palencia.

Domingo, 15 de febrero

Para el domingo, 15 de febrero, más diversión en Aguilar de Campoo. A las 12:30 horas, en la Carpa de Carnaval, va a tener lugar el ‘17º Concurso de Mascotas y Dueños disfrazados’. Las inscripciones tendrán lugar del 8 al 13 de febrero, de 12 a 14 horas o se pueden descargar a través de la web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y enviarlas al correo: concejalfestejos@aguilardecampoo.es

En este evento, y como informan fuentes municipales, la Clínica Veterinaria Aguilar, les obsequiará con un lote de regalos. La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el concurso.

A las 17:30 horas va a desarrollarse el ‘3º Concurso de Disfraces Infantiles’. Todo con la presencia de ‘Lilo y Stich’. Para participar en el mismo, todo el que quiera, podrá realizar su inscripción del 9 al 13 de febrero de 12 a 14 horas o descargarlas desde la web del Ayuntamiento para enviarlas, posteriormente, al correo concejalfestejos@aguilardecampoo.es.

A las 18:30 horas siguen las actividades. En el acceso a la carpa se va a hacer entrega de bolsas de chucherías y va a reinar la animación infantil y las galletas decoradas. Tendrá lugar, además, la actuación infantil a cargo del Grupo Amnesia.

Cartel del Carnaval de la Galleta en Aguilar de Campoo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Lunes, 16 de febrero

El lunes, 16 de febrero, continúa la fiesta en Aguilar de Campoo. Entre las 11:30 y las 13:30 horas va a tener lugar el Torneo de Fútbol Kings League Carnaval, con la participación de niños de 8 a 13 años en formato cuatro por cuatro en la Cooperativa San Juan, en la pista roja.

Es obligatorio que todos los equipos participen disfrazados. Y habrá entrega de premios al mejor disfraz, también al gol más divertido, a la mejor celebración y al mejor portero.

A las 12:30 horas, en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, visita teatralizada por las calles del municipio donde se van a visitar diferentes lugares y las galletas decoradas van a tener un gran protagonismo.

Desde las 17 a las 20:00 horas, en la Carpa de Carnaval, se instalarán hinchables para los más pequeños y a las 17:30 horas, en el Centro de Día de Personas Mayores, también habrá mucha diversión.

Primero con el saludo carnavalesco y después con el concurso y degustación de Orejuelas y Vino Tinto. También habrá un Concurso de Disfraces y Chirigotas y Baile de Carnaval desde las 19 horas de ese lunes.

Martes, 17 de febrero

El martes, 17 de febrero se pondrá la guinda perfecta a un pastel para disfrutar, y mucho, en Aguilar de Campoo. Entre las 11.30 y las 13.30 horas, se va a desarrollar el Carnavla Bus. La salida va a tener lugar desde la parada de taxis.

A las 12:00 horas, apertura del Concurso Disfraza tu lugar de trabajo. En el mismo van a poder participar los comercios, empresas, instituciones públicas y privadas de Aguilar de Campoo con horario de atención al público.

Las inscripciones se podrán entregar desde el lunes 9 de febrero y hasta el viernes 13, de 12 a 14 horas o podrán ser descargadas desde la web del Ayuntamiento y enviarlas al correo concejalfestejos@aguilardecampoo.es

A las 18:00 horas en la Carpa de Carnaval va a tener lugar el Concurso de Orejuelas. A las 19:00 horas tendrá lugar la degustación de estas Orejuelas, con vino dulce y mosto.

A las 20:00, en la Carpa de Carnaval, entrega de premios de los Concursos Bares Disfrazados, Mejor Orejuela, Concurso de Carrozas, Disfruta tu Lugar de Trabajo y Mejor Disfraz de Galleta. Todos recogerán el galardón con el disfraz con el que concursaron en cada uno de los eventos.

A las 21:00 horas de ese martes, en la Plaza de España de Aguilar de Campoo, turno para la concentración de Disfraces de Luto y sorteo de cinco vales de 30 euros a cargo de Adeac, para consumir en el comercio local.

Charanguilar va a encabezar el cortejo fúnebre donde se va a proceder a la ‘Quema de la galleta’ para, a continuación, disfrutar de los fuegos artificiales en un broche perfecto a cinco días perfectos en la localidad palentina.

El Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo está declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional. Merece la pena disfrutar de cada una de sus actividades.