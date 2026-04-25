Aguilar de Campoo creará hasta 115 empleos con dos proyectos empresariales clave: un almacén y un supermercado

Imagen de archivo del polígono de Aguilar de Campoo Brágimo Ical

Aguilar de Campoo (Palencia) vivirá en los próximos meses un notable impulso en materia de empleo gracias a dos nuevas inversiones empresariales que supondrán la creación de hasta 115 puestos de trabajo en el polígono industrial Aguilar II.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha formalizado durante el mes de marzo dos operaciones estratégicas por un importe conjunto de 957.978 euros, consolidando la atracción de inversión productiva en el norte de la provincia.

Por un lado, la sociedad Logística Avanzada del Norte, vinculada a Galletas Gullón, ha adquirido nueve parcelas con una superficie total de 15.601 metros cuadrados para levantar un nuevo almacén automático.

Este proyecto contempla una instalación de 13.324 metros cuadrados construidos, incluyendo un silo automatizado destinado a optimizar los procesos logísticos de la compañía.

Se prevé que esta infraestructura genere entre 30 y 40 empleos, reforzando el peso industrial de la empresa en la comarca.

En paralelo, el grupo SEMARK, matriz de Supermercados LUPA, ha adquirido siete parcelas que suman 12.360 metros cuadrados por un importe de 430.000 euros.

En estos terrenos se desarrollará un nuevo establecimiento comercial con 2.650 metros cuadrados de superficie de venta y una amplia zona de aparcamiento.

Este proyecto supondrá la creación estimada de 75 puestos de trabajo, fortaleciendo tanto el empleo como la oferta comercial local.

Ambas iniciativas suponen un avance significativo en la dinamización económica de Aguilar de Campoo y su entorno, favoreciendo la fijación de población y la generación de empleo estable.

Desde ICECYL destacan que estas operaciones reafirman su compromiso con el desarrollo industrial de Castilla y León, apostando por proyectos que combinan innovación, competitividad y creación de oportunidades laborales.