Giovanni y Aguilar de Campoo, un pueblo que ama su galleta: “El Carnaval debe ser fiesta de Interés Turístico Nacional”

Giovanni Peláez Sáez (43) es el concejal de Festejos y Juventud de Aguilar de Campoo. Un municipio, el palentino, que se prepara para vivir de la mejor de las maneras el Carnaval de la Galleta que se va a celebrar del 13 al 17 de febrero. Cinco días de diversión máxima con un programa perfecto.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él de una fiesta que está declarada de Interés Turístico Regional. La localidad palentina busca, además, el reconocimiento como fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hablamos con él de esto, del programa de este año y nos da unas pinceladas del que vendrá en 2027, que promete ser inolvidable.

P.- ¿Cómo está Aguilar de Campoo? ¿Ya se prepara para el Carnaval de la Galleta?

R.- Ya hemos empezado a repartir las galletas para que el pueblo quede decorado. Son galletas de poliespán que, cada uno, decora como quiere. Ya sea en los colegios, los vecinos y demás. Se exponen durante toda la semana de carnaval y se presentan a concurso.

P.- ¿Cuánto se puede tardar en preparar un Carnaval de la Galleta en Aguilar de Campoo?

R.- Desde el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo vamos intentando buscar novedades. Valoramos los proyectos que se presentan y los elegimos mirando al presupuesto para acertar con lo que pueda gustar más a la gente.

P.- Es Fiesta de Interés Turístico Regional. ¿Un orgullo para la localidad?

R.- Sí, estamos iniciando los trámites para que el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esperamos lograrlo. Trabajamos con las condiciones que nos marcan. Hay muchos requerimientos y también condicionantes, pero lo vamos a luchar. Debe ser fiesta de Interés Turístico Nacional.

Imagen del Carnaval de la Galleta en Aguilar de Campoo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- La distinción como Fiesta de Interés Turístico Regional se consiguió en el 2018. ¿Qué supone para el municipio palentino?

R.- Es algo muy importante que se ve reflejado en la cantidad de personas que vienen a visitarnos, ya no solo de pueblos cercanos, sino de otras comunidades.

P.- ¿Merecido?

R.- Sí porque es un Carnaval distinto, especial. No solo por el nombre, sino por todas las actividades que tenemos programadas. Del viernes 13, al martes 17 son cinco días de pura diversión.

P.- ¿Cuántas personas pasaron el año pasado por el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo?

R.- El más importante es el sábado, que se desarrolla el desfile. Pueden pasar por Aguilar, durante el Carnaval, un total de 5.000 visitantes.

P.- ¿Cuántas se espera este?

R.- La verdad es que, debemos apuntar, que el tiempo influye, y mucho. Esperemos que venga mucha gente. El concierto del DJ Héctor Calderón va a atraer a mucha gente, no solo de pueblos cercanos, sino también de Galicia, seguro.

P.- ¿Cómo calificaría el programa del Carnaval de la Galleta de este año?

R.- Es un programa que busca que guste a todo tipo de edades. No solo está el sábado, que es el día grande. Durante las cinco jornadas hay actividades. El lunes es un día para que los mayores disfruten, hay hinchables, juegos antiguos, ruta por las galletas decoradas, un poco de todo. El viernes también es una fecha en la que la gente del municipio disfruta mucho.

P.- ¿Destacaría alguna actividad en particular?

R.- Sobre todo, el desfile del sábado. La quema de la galleta también es muy especial. Somos el pueblo de la galleta.

P.- ¿El Carnaval de la Galleta supone un importante impulso económico para Aguilar de Campoo?

R.- Sí. Desde hace meses podemos decir que no hay plazas hoteleras para esos días. Las reservas en los restaurantes están completas. Es un orgullo que este evento repercuta, para bien, en el comercio y la restauración de nuestro pueblo.

Los disfraces, protagonistas en el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cuánto puede generar en Aguilar?

R.- Es muy difícil de cuantificar. No podría dar una cifra. Lo que sí que sé es que está todo lleno. Las casas rurales de los pueblos de alrededor. La gente consume en bares y restaurantes. Es complicado de dar una cifra.

P.- ¿Cuánto cuesta elaborar un Carnaval de la Galleta tan completo?

R.- El presupuesto de este Carnaval de la Galleta ha ascendido a 65.000 euros. Hemos intentado hacer un milagro para disfrutar de cinco días con actividades para todos los públicos.

P.- Aguilar de Campoo es el municipio galletero de Castilla y León, ¿Lo llevan con orgullo?

R.- Con mucho orgullo. Con Gullón, Siro y recordando a otras fábricas anteriores.

P.- ¿Come usted muchas galletas para dejar el pabellón alto?

R.- La verdad es que sí porque llevo trabajando en Gullón desde que tenía 18 años. 25 en total.

P.- ¿Cuántas personas pueden vivir de la galleta en la localidad?

R.- En la actualidad, en Aguilar de Campoo, somos 7.284 personas. En Gullón hay 2.000 trabajadores, en Siro más de 300. Calculo que, entre empleo directo e indirecto, unas 4.000 personas vivirán de la galleta en nuestro municipio.

P.- ¿Cómo ve el futuro de Aguilar de Campoo?

R.- Lo veo de forma positiva por el crecimiento de sus fábricas de galletas y, también y es muy importante, por la labor del Equipo de Gobierno que va a construir, en los próximos años, unas 1.000 viviendas. Aumentamos población y gracias a la política de vivienda de la corporación actual, la gente se queda aquí a vivir.

P.- ¿Va a haber alguna sorpresa, mirando al futuro, en el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campoo de 2027?

R.- Estamos ya trabajando en ello y, el de 2027, va a ser especial. Tenemos una idea distinta del resto de años. Va a ser algo que nunca se ha visto en Aguilar y que nos da impulso para que sea nombrada fiesta de Interés Turístico Nacional. Va a estar dedicado al municipio y a toda su gente.

P.- Y objetivo y deseo que se marca el concejal mirando al Carnaval de la Galleta de este año.

R.- Quiero que se desarrolle sin percances y con todas las medidas de seguridad. La Policía y la Guardia Civil van a trabajar de forma coordinada y estoy seguro de que no va a haber ningún problema.