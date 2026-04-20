Recurren la autorización ambiental de la planta de hidrógeno de Baltanás: "Es peligrosa para la población"

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente relativa a la concesión de la autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno y amoniaco en el término municipal de Baltanás (Palencia).

La planta, titularidad de Green Capital Development 99 S.L.U., se pretende instalar en parcelas del polígono industrial, a menos de 600 metros de Baltanás, para una capacidad productiva de amoniaco de 155.960 t/año.

Por ello, los ecologistas consideran que es de aplicación el Real Decreto 840/2015 (Directiva Seveso) sobre medidas de control de los riesgos inherentes "a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas de productos químicos, como en este caso el amoniaco".

Además, han recordado que "estos exigen distancias de seguridad para proteger a la población, incluyendo centros escolares, distancias que en este caso no se aplican, poniendo en serio riesgo la seguridad de la población ante cualquier incidencia".

Ecologistas en Acción ha señalado también que "no se pueden descartar fugas" y ha recordado que la autorización ambiental "establece que el agua necesaria para el funcionamiento de la planta provendrá de una captación directa del río Pisuerga".

También "de la utilización, total o parcial, de agua de suministro proveniente de las EDAR y/o ETAP más cercanas".

"Sin embargo, en el Estudio de Impacto Ambiental expuesto a información pública se decía que el agua provendría directamente de sondeo de captación de aguas subterráneas situado en la parcela propia de la planta en el polígono industrial", ha añadido.

Los olores del amoniaco

Por ello, la organización ecologista ha solicitado que la autorización ambiental "quede sin efecto hasta que se resuelvan los aspectos que determinen el detalle de la captación y traslado de las aguas desde el río Pisuerga hasta la planta".

Y que se establezca "un nuevo periodo de información pública con aporte de los documentos técnicos y autorizaciones que avalen esa propuesta por parte del organismo de cuenca".

"No se ha facilitado información ni sobre la nueva captación y sus posibles impactos derivados de realizar una acometida a una distancia mínima de 14 kilómetros ni de las condiciones para el uso del agua de las ETAP y EDAR de las localidades afectadas", ha añadido la organización.

Otro factor importante de la futura planta, a juicio de los ecologistas, son las emisiones de olores procedentes del amoniaco, aunque han detallado que desde los servicios de la Junta "afirman por un lado que en las operaciones normales de funcionamiento no se va a emitir amoniaco".

"Sin embargo, en el condicionado ambiental se indica que se pueden producir molestias evidentes en la población y que habrá que establecer medidas de funcionamiento especiales, contemplando de esta manera como una posibilidad cierta el riesgo de emisiones de olores", han dicho.

Autorización "sin efecto"

Ecologistas en Acción ha pedido a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que "deje sin efecto la autorización ambiental aprobada para la planta de producción de hidrógeno y amoniaco".

A su vez, ha solicitado al Ayuntamiento cerrateño "información ambiental para conocer si se han emitido informes valorando la disponibilidad de agua para abastecer a la futura planta".

También la posibilidad de "acoger y tratar aguas residuales de rechazo de la planta que serán derivadas a la red de saneamiento municipal para su posterior tratamiento en la EDAR".

Y, por último, conocer "si el ordenamiento urbanístico de Baltanás contempla la instalación de industrias peligrosas a la distancia de 600 metros del núcleo urbano dando cumplimiento a la Directiva Seveso".