Ecologistas en Acción lleva a los tribunales los miradores de fauna de Polentinos: "La Junta dilapida fondos europeos"

Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de miradores de fauna en el municipio de Polentinos, ubicado en el corazón del Parque Natural de la Montaña Palentina.

La organización ecologista ha tomado esta medida después de que la Junta de Castilla y León no respondiera a un recurso previo presentado por ellos, y ante el riesgo de que las obras puedan comenzar de forma inminente.

Ecologistas en Acción presentó en agosto de 2025 un recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Natural contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente de Palencia que autorizó el uso del suelo.

En concreto, para el proyecto de señalización y adecuación de puntos de observación de fauna en el Parque Natural Montaña Palentina en el término municipal de Polentinos, promovido por la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León.

Finalizado el plazo establecido sin que la Junta de Castilla y León haya contestado, la asociación ecologista ha anunciado la presentación de un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia.

Ello ante la posibilidad de que la Junta y su Fundación "decidan iniciar y ejecutar las obras buscando una política de hechos consumados".

Un "evidente efecto llamada"

Ecologistas en Acción considera que este proyecto, que menciona expresamente la observación de especies protegidas en sus zonas de reproducción, "va a afectar negativamente a éstas y otras especies provocando unos impactos significativos que no han sido evaluados".

"Creando un evidente efecto llamada en una zona en la que, con la ejecución de estas obras, se incrementará sin duda la afluencia de visitantes en zonas muy frágiles y con poca capacidad de impacto y acogida", ha añadido.

Además, ha recordado que los trabajos "se plantean en zonas catalogadas como reserva, máxima calificación ambiental en el Plan de Ordenación del Parque Natural".

"Esto hace inviable su construcción por incumplimiento de la legislación sectorial para asegurar su compatibilidad con los valores protegidos, según exige la normativa urbanística", ha afirmado la organización.

La Junta "dilapida fondos europeos"

Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta, "lejos de ser la administración que vele por el interés general, parece más bien una promotora de proyectos para dilapidar, sin mucho sentido, fondos europeos y mantener la estructura opaca de su Fundación Patrimonio Natural".

Y ha asegurado que, en su trabajo de demanda, "aportará informes técnicos rigurosos y solicitará los informes oficiales que han avalado este proyecto, sin olvidarse de pedir además la suspensión cautelar y la depuración de las correspondientes responsabilidades".

La organización ha lamentado que la Junta de Castilla y León "solo pretenda justificar fondos europeos y no priorice la conservación racional de los espacios y las especies".

"No todo puede servir para conseguir esos fondos, deben fijarse objetivos basados en la conservación y no solo en la actividad económica y turística", ha añadido.

Y ha asegurado que es "necesario y urgente" elaborar y aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.

"Es una herramienta obligatoria en la normativa de Espacios Protegidos de Castilla y León y que, después de 25 años y los cambios habidos en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sigue sin presentarse", ha zanjado Ecologistas en Acción.