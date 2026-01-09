Ecologistas en Acción lleva a los tribunales el Stellarium Ávila Center: "Es una de las zonas más sensibles de Gredos"

La Sierra de Gredos en una imagen de archivo. Fotografía: Junta de Castilla y León

Ecologistas en Acción ha movido ficha para intentar parar el desarrollo del Stellarium Ávila Center, un proyecto de la Diputación para construir un centro de referencia nacional e internacional de interpretación del astroturismo, porque considera que se ubicará en "una de las zonas más protegidas y sensibles del Parque Regional de la Sierra de Gredos".

De esta manera, ha anunciado que ha llevado a los tribunales el proyecto, que está previsto que se lleve a cabo en la finca El Colmenar, en el Puerto del Pico. La organización ecologista ha explicado que es un "espacio natural de enorme valor ecológico" y no es "un terreno cualquiera", ya que está "clasificado como una zona de uso limitado del Parque Regional".

Esto es uno de los "niveles más altos de protección", únicamente por debajo de las zonas de reserva, como es el Circo de Gredos. Asimismo, han precisado que cuenta con "amparo legal europeo" porque forma parte de la Red Natura 2000, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Bajo este contexto, han lamentado que la Junta de Castilla y León ha autorizado a la Diputación de Ávila la construcción de este enclave, "sin exigir siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental".

"Un requisito que exigen a proyectos de menor envergadura situados en zonas protegidas", han destacado. La portavoz de Ecologistas en Acción en Ávila, Nuria Blázquez, ha advertido de que la decisión implica un "grave incumplimiento" de la normativa ambiental y una dejación de funciones por parte de la administración encargada de proteger estos espacios".

También ha avisado que la "gravedad" del caso "aumenta" después de que se pretenda financiar el proyecto, en parte, con fondos europeos Next Generation, lo que exige "expresamente que las actuaciones no causen daños al medio ambiente".

Respecto al Stellarium Ávila Center, Ecologistas en Acción ha precisado que "resulta evidente que levantar un complejo de edificios en una zona tan frágil pone en riesgo un espacio natural protegido por la Unión Europea".

La organización ya ha intentado frenar el proyecto por "todas las vías legales posibles", mediante la presentación de alegaciones y recursos ante la Diputación y la Junta.

Reclamaciones que han sido "rechazadas, ignorando los argumentos técnicos y jurídicos presentados, y llegando incluso a desacreditar a la organización, en lugar de responder al fondo del problema".

Para el abogado especializado en derecho ambiental y urbanístico y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Jaime Doreste, encargado del caso, resulta "especialmente preocupante" que se intenten utilizar fondos europeos Next Generation para financiar proyectos "que ponen en peligro espacios protegidos por la Unión Europea".

Ante todo ello, desde Ecologistas en Acción confían en que la justicia "atienda los argumentos presentados y paralice un proyecto que nunca debió autorizarse".