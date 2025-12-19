Ecologistas critican que la barra libre para cazar jabalíes de la Junta es una “estrategia electoral”

Un grupo de jabalíes en Castilla y León

Ecologistas en Acción Castilla y León ha alertado sobre la reciente declaración de “emergencia cinegética” por parte de la Junta de Castilla y León, destinada a intensificar la caza del jabalí en la región.

La organización advierte que las medidas adoptadas carecen de base científica y podrían estar motivadas por intereses políticos y económicos, más que por razones sanitarias.

La alarma se produjo tras la aparición de varios jabalíes muertos en Cataluña por Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los suidos.

La Junta respondió con medidas preventivas centradas casi exclusivamente en la caza del jabalí, “ignorando posibles orígenes del virus fuera de la fauna silvestre, como escapes desde laboratorios de alta seguridad”, explican.

“Demonizando al jabalí”

Ecologistas en Acción critica que la estrategia está “demonizando al jabalí” y descuidando el papel del lobo ibérico, principal depredador natural de esta especie, cuya presencia contribuye a regular las poblaciones de jabalíes de manera ecológica y segura.

En su opinión, “Castilla y León concentra una fuerte actividad ganadera industrial, con grandes explotaciones intensivas que podrían beneficiarse de la alarma sanitaria”.

Además, el sector cinegético también obtiene ventajas económicas de la intensificación de la caza, según la organización ecologista”.

La Orden MAV/1434/2025, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, autoriza el uso de visores nocturnos y la alimentación suplementaria de origen vegetal para los jabalíes.

Estas medidas, según los ecologistas, no solo favorecen la caza comercial, sino que podrían incrementar los riesgos sanitarios al desplazar animales y afectar a otras especies como corzos, ciervos o lobos.

“Estamos ante un modelo de gestión que prioriza el ocio y el beneficio económico sobre la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y la prevención sanitaria real”, señala Ecologistas en Acción Castilla y León.

La organización pide que las políticas públicas se basen en criterios científicos y ecológicos, promoviendo la conservación de depredadores naturales y estrategias sostenibles, en lugar de recurrir a soluciones apresuradas y electoralistas.