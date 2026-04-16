Muere una persona tras ser arrollada por un tren a su paso por Palencia

Una persona ha fallecido tras ser arrollada por un tren este jueves a su paso por Palencia. El aviso se ha recibido a las 16:40 horas y situaba el incidente en la vía férrea ubicada junto a la avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros.

Según ha informado el 112, tras tener conocimiento de lo ocurrido, se ha dado aviso a Adif, que ya estaba al tanto del suceso, así como a la Policía Local de Palencia y al Cuerpo Nacional de Policía.

Además, se ha movilizado a Sacyl, que ha desplazado una UVI móvil hasta el lugar de los hechos.

Según ha informado Adif a través de sus canales oficiales, el tráfico ferroviario ha quedado interrumpido a su paso por la ciudad debido a este accidente, que se ha producido en un punto de paso no autorizado, aunque finalmente se ha reabierto horas después.