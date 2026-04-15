Condenada a cárcel por gritar a un niño de 10 años "hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos" en un colegio

Una mujer ha sido condenada por racismo a 16 meses de cárcel y a pagar 2.000 euros a un niño de 10 años de origen dominicano después de humillarle públicamente delante de otros alumnos de un colegio público de una localidad perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero (Burgos) cuando esta fue a recoger a sus nietas al centro a la salida del comedor.

Siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, la madre del menor denunció a la mujer y, tras mostrar conformidad todas las partes, se ha declarado probado que esta última es autora de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y otro leve de amenazas.

Tal y como se señala en los hechos probados, ratificados por las dos partes, la acusada acudió el 8 de enero de 2024 a recoger a sus nietas a la salida del comedor de un colegio público, entrando en las instalaciones sin el permiso de la monitora.

Fue ya dentro cuando, delante de 15 niños de 12 años de edad, alumnos del colegio, se dirigió hacia la víctima, cuyo padre es de nacionalidad dominicana, y con el "deseo de menoscabar la dignidad de estas personas por el solo hecho de ser, pertenecer y formar parte de dicha raza", además de "amedrentar y generar miedo en el menor", profirió una serie de expresiones en voz alta para humillarle públicamente.

"Qué, hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos", resaltó en primer lugar. Tras ello, cogió unas tijeras que había en una mesa, si bien no llegó a esgrimirlas contra la víctima, y le dijo: "Te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro".

Finalizado el episodio, la mujer abandonó el centro y el menor sufrió sentimientos de humillación y desprecio, generándole un menoscabo en su dignidad.

Por el delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a la mujer a 1.800 euros de multa, además de los 16 meses de cárcel. Una pena a la que se suma la indemnización en concepto de daños morales ocasionados al menor.

En el caso del delito leve de amenazas, la pena impuesta es una multa de 270 euros. No obstante, la pena de prisión queda suspendida si la condenada no cometiese ningún otro delito en un periodo de dos años y siempre y cuando realice un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación. La sentencia, al ser de conformidad, ya es firme.