Pelea de madrugada en Zamora: un joven de 16 años trasladado al hospital tras ser herido con arma blanca

Un suceso destacado ha tenido lugar en la noche de ayer en la calle Diego de Almagro de Zamora. Lo que empezó como una pelea entre cinco personas en plena calle terminó con un chico de solo 16 años en el hospital tras ser herido con un arma blanca.

Todo ocurrió cuando varios testigos llamaron al 1-1-2 alertando del altercado. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local y Nacional se encontraron con un panorama complicado y pidieron ayuda médica urgente al ver que uno de los jóvenes tenía una herida de consideración en la mano.

En cuestión de minutos, los servicios de emergencia del Sacyl desplegaron una UVI móvil y una ambulancia de Soporte Vital Básico para atender al menor allí mismo. Tras una primera cura de urgencia para estabilizarlo, el joven fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde ya recibió el correspondiente tratamiento.

Por el momento, no ha trascendido si continúa ingresado en el Complejo Asistencial.