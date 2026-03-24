Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Palencia

Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Palencia

Palencia

Los Bomberos excarcelan a dos heridos atrapados en sus vehículos en un accidente en Mazariegos

Las víctimas, un hombre y una mujer, han sido trasladadas por medios de Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

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Los Bomberos de la Diputación de Palencia se han visto obligados a excarcelar a dos personas heridas y atrapadas en sus vehículos este martes en un accidente de tráfico en el municipio palentino de Mazariegos.

La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando sobre un accidente en el kilómetro 17 de la carretera N-610 en el término municipal de Mazariegos, dirección Villalón de Campos (Palencia).

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El alertante comunicaba que dos turismos habían sufrido un choque frontal y que había dos heridos atrapados, una persona en el interior de cada vehículo.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a Policía Local, a los Bomberos de Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

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Emergencias Sanitarias ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y el equipo médico del Centro de Salud.

Los Bomberos de la Diputación de Palencia se han encargado de excarcelar a dos heridos atrapados, un hombre y una mujer, que han sido trasladados por medios de Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.