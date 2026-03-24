Los Bomberos excarcelan a dos heridos atrapados en sus vehículos en un accidente en Mazariegos

Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Palencia

Los Bomberos de la Diputación de Palencia se han visto obligados a excarcelar a dos personas heridas y atrapadas en sus vehículos este martes en un accidente de tráfico en el municipio palentino de Mazariegos.

La Sala de Operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando sobre un accidente en el kilómetro 17 de la carretera N-610 en el término municipal de Mazariegos, dirección Villalón de Campos (Palencia).

El alertante comunicaba que dos turismos habían sufrido un choque frontal y que había dos heridos atrapados, una persona en el interior de cada vehículo.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a Policía Local, a los Bomberos de Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Emergencias Sanitarias ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y el equipo médico del Centro de Salud.

Los Bomberos de la Diputación de Palencia se han encargado de excarcelar a dos heridos atrapados, un hombre y una mujer, que han sido trasladados por medios de Sacyl al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.