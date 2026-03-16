Confirmado por la Diputación de Palencia: ayudas de 200.000 euros para proyectos de cooperación al desarrollo

La Diputación de Palencia vuelve a abrir el plazo para presentarse a la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de cooperación internacional al desarrollo, al que destina un total de 200.000 euros.

Se trata de proyectos que emprenden las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Asociaciones, Congregaciones y Colectivos sin ánimo de lucro, así como entidades colaboradoras que ejerzan representación de Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tiene como objetivo financiar actuaciones de cooperación internacional y ayuda humanitaria orientadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

También contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el relacionado con la erradicación de la pobreza.

Las ayudas están dirigidas a ONG de cooperación al desarrollo, asociaciones, congregaciones o colectivos sin ánimo de lucro, así como a entidades colaboradoras que representen a organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas.

Ello siempre que cuenten con sede o delegación en la provincia de Palencia y estén inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.

Tres modalidades

La convocatoria contempla tres modalidades de proyectos, con el fin de atender distintos tipos de actuaciones. La Modalidad A se enfoca a proyectos de cooperación internacional para financiación parcial, con una dotación de hasta 100.000 euros.

La Modalidad B va dirigida a proyectos para financiación total, con una asignación de hasta 70.000 euros, y la Modalidad C a proyectos de ayuda humanitaria, con un presupuesto de hasta 30.000 euros.

Las iniciativas financiadas deberán centrarse en ámbitos como educación, salud, servicios sociales, igualdad, hábitat o desarrollo económico sostenible, prestando especial atención a los sectores más vulnerables de la población y al respeto de los derechos humanos.

Asimismo, se priorizarán actuaciones alineadas con el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2023-2026 y que se desarrollen en países con índice de desarrollo humano medio o bajo.

18 proyectos

En 2025, fueron un total de 18 los proyectos de cooperación al desarrollo beneficiados de estas ayudas.

En concreto, 14 de la Modalidad A cuyas ayudas sumaron 117.000 euros y que llegaron a países como Honduras, República Democrática del Congo, Bolivia, Mozambique, Guatemala, Bolivia o Perú.

Los proyectos fueron llevados a cabo por entidades como Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación Solidaridad Globalizada; Alba Asociación Benéfica, Rekko Ibérica o Asamblea Cooperación por la Paz.

En la Modalidad B fueron dos los proyectos beneficiados para acciones en Bolivia de la Fundación Hombres Nuevos y Burkina Faso a cargo de Misión América.

Finalmente, para la Modalidad C fueron tres proyectos beneficiarios de la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui (2) y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia para actuaciones en Argelia.

Sensibilización en la provincia

La convocatoria también busca fomentar la sensibilización social en la provincia de Palencia, por lo que se valorarán las actividades de educación para el desarrollo realizadas por las entidades en el territorio provincial en los últimos años.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el viernes 10 de abril, a través del registro telemático de la sede electrónica de la Diputación de Palencia.

La concesión de las ayudas se realizará mediante régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios de calidad técnica de los proyectos, experiencia de las entidades solicitantes y el impacto social previsto de las actuaciones.